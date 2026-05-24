Palermo, domenica di relax a Mondello per Palumbo e Peda

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Giornata di relax a Mondello per i giocatori del Palermo Antonio Palumbo e Patryk Peda. Dopo l’eliminazione dai playoff subita contro il Catanzaro, che ha sancito la fine della stagione dei rosanero, i due calciatori si sono concessi una domenica di riposo in barca.

Palumbo e Peda hanno condiviso alcuni scatti della giornata sui social, apparendo sorridenti e in clima di relax dopo le fatiche del campionato. Un momento per ricaricare le energie, in vista della prossima importante stagione.


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