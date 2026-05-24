Finale Playoff Serie B: pari senza reti all’intervallo tra Catanzaro e Monza

Il primo tempo dell’andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza si chiude sullo 0-0, ma non sono mancate emozioni e occasioni da gol. Meglio l’approccio del Monza, che dopo appena quattro minuti sfiora il vantaggio con una clamorosa traversa colpita da Samuele Birindelli con un potente tiro dalla distanza. I brianzoli continuano a spingere e al 14’ vanno ancora vicini al gol con Patrick Cutrone, fermato però da una straordinaria parata di Mirko Pigliacelli.

Il Catanzaro cresce con il passare dei minuti e prova a rispondere soprattutto con Pittarello e Pontisso. I giallorossi costruiscono alcune buone trame offensive, ma manca precisione negli ultimi metri. Al 37’ arriva una delle occasioni migliori per i calabresi: Matias Antonini conclude da centro area, ma la difesa del Monza salva con un intervento decisivo.





Nel finale il ritmo resta alto. Il Monza perde per infortunio Luca Ravanelli, costretto a lasciare il posto a Delli Carri, mentre Cutrone sciupa una grande chance al 45’+1, trovando ancora una volta la risposta di Pigliacelli. Gara intensa, equilibrata e combattuta: nella ripresa tutto resta apertissimo.