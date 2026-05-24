Serie A, il Parma chiude con una vittoria: Sassuolo ko 1-0 nell’anticipo delle 15. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
parma11

Si chiude con una vittoria l’ultima giornata di Serie A per il Parma, che supera 1-0 il Sassuolo nella gara giocata alle 15, in attesa delle altre sfide in programma questa sera.

Al termine di una partita equilibrata e combattuta, a decidere il match è stato Mateo Pellegrino, autore del gol vittoria all’80’. L’attaccante ducale ha sfruttato al meglio un perfetto assist di Pontus Almqvist, firmando di testa la rete dell’1-0 a porta praticamente sguarnita.


Nel corso della gara il Parma aveva già sfiorato il vantaggio in diverse occasioni, soprattutto con Nicolussi Caviglia, Valeri e lo stesso Pellegrino, trovando però un ottimo Stefano Turati tra i pali del Sassuolo.

Anche i neroverdi hanno creato alcune chance importanti, in particolare con Laurienté e Macchioni, senza però riuscire a concretizzare. Nel finale il Sassuolo ha provato ad aumentare la pressione, ma la difesa emiliana ha resistito fino al triplice fischio.

Con questo successo il Parma chiude al meglio la propria stagione davanti ai tifosi, mentre il resto del programma dell’ultima giornata di Serie A si completerà nelle gare serali.

  • Inter — 87
  • Napoli — 73
  • Milan — 70
  • Roma — 70
  • Como — 68
  • Juventus — 68
  • Atalanta — 59
  • Bologna — 56
  • Lazio — 54
  • Udinese — 50
  • Sassuolo — 49
  • Parma — 45
  • Torino — 44
  • Fiorentina — 42
  • Genoa — 41
  • Cagliari — 40
  • Lecce — 35
  • Cremonese — 34
  • Verona — 21
  • Pisa — 18

Altre notizie

parma

Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Parma e Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
Screenshot 2026-05-22 223748

Serie A: l’Atalanta acciuffa il pari nel finale, a Firenze termina 1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Immagine

Fiorentina avanti all’intervallo: Piccoli firma l’1-0 contro l’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Filip Kostic (Lapresse) Ilovepalermocalcio

Venezia, tre giocatori nel mirino per la Serie A

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Il Mattino: “Panchina Napoli: Sarri favorito, ma spunta anche il nome di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Screenshot 2026-05-18 180918

Procura Figc apre fascicolo sugli striscioni mostrati da Thuram durante la festa scudetto

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (98) gyasi Doumbia

Di Marzio: “Venezia, Doumbia verso l’addio. Dirigenti Sporting in arrivo in Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
stirpe-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Frosinone, Stirpe: «La sfida sarà rimanere in A il più possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
chiellini-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Elezioni FIGC, Chiellini e Marotta si candidano come Consiglieri Federali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (1) de siervo

De Siervo: «Serve un’agenda comune per rilanciare il calcio italiano»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Repubblica: “Malagò già sceglie il ct. Sul voto l’ombra dei ricorsi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
interrr

Coppa Italia, l’Inter batte la Lazio 2-0 e conquista il trofeo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026

Ultimissime

parma11

Serie A, il Parma chiude con una vittoria: Sassuolo ko 1-0 nell’anticipo delle 15. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
WhatsApp Image 2026-05-24 at 16.01.51

L’ex rosa Rinaudo saluta Mantova: «Grazie per questo straordinario capitolo della mia vita»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
parma

Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Parma e Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
leccese

Caos Bari, il sindaco attacca i De Laurentiis: «Non firmerò per il San Nicola»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
Screenshot-2023-10-10-alle-10.33.06

La Nazione: “Empoli, Shpendi nel mirino di Palermo e Frosinone”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026