Serie A, il Parma chiude con una vittoria: Sassuolo ko 1-0 nell’anticipo delle 15. La classifica aggiornata

Si chiude con una vittoria l’ultima giornata di Serie A per il Parma, che supera 1-0 il Sassuolo nella gara giocata alle 15, in attesa delle altre sfide in programma questa sera.

Al termine di una partita equilibrata e combattuta, a decidere il match è stato Mateo Pellegrino, autore del gol vittoria all’80’. L’attaccante ducale ha sfruttato al meglio un perfetto assist di Pontus Almqvist, firmando di testa la rete dell’1-0 a porta praticamente sguarnita.





Nel corso della gara il Parma aveva già sfiorato il vantaggio in diverse occasioni, soprattutto con Nicolussi Caviglia, Valeri e lo stesso Pellegrino, trovando però un ottimo Stefano Turati tra i pali del Sassuolo.

Anche i neroverdi hanno creato alcune chance importanti, in particolare con Laurienté e Macchioni, senza però riuscire a concretizzare. Nel finale il Sassuolo ha provato ad aumentare la pressione, ma la difesa emiliana ha resistito fino al triplice fischio.

Con questo successo il Parma chiude al meglio la propria stagione davanti ai tifosi, mentre il resto del programma dell’ultima giornata di Serie A si completerà nelle gare serali.

Inter — 87

Napoli — 73

Milan — 70

Roma — 70

Como — 68

Juventus — 68

Atalanta — 59

Bologna — 56

Lazio — 54

Udinese — 50

Sassuolo — 49

Parma — 45

Torino — 44

Fiorentina — 42

Genoa — 41

Cagliari — 40

Lecce — 35

Cremonese — 34

Verona — 21

Pisa — 18