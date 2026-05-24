Finale playoff Serie B: il Monza espugna il “Ceravolo”, Catanzaro battuto 0-2.

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Il Monza si aggiudica la finale di andata dei playoff di Serie BKT 2025-26. Grande prestazione da parte dei brianzoli, che al “Ceravolo” battono sul risultato di 0-2 il Catanzaro. Decidono l’incontro le reti nel finale di Hernani e Caso, rendendo per i biancorossi in discesa la strada verso la Serie A.

Meglio l’approccio del Monza, che dopo appena quattro minuti sfiora il vantaggio con una clamorosa traversa colpita da Samuele Birindelli con un potente tiro dalla distanza. I brianzoli continuano a spingere e al 14’ vanno ancora vicini al gol con Patrick Cutrone, fermato però da una straordinaria parata di Mirko Pigliacelli.


Il Catanzaro cresce con il passare dei minuti e prova a rispondere soprattutto con Pittarello e Pontisso. I giallorossi costruiscono alcune buone trame offensive, ma manca precisione negli ultimi metri. Al 37’ arriva una delle occasioni migliori per i calabresi: Matias Antonini conclude da centro area, ma la difesa del Monza salva con un intervento decisivo.

Nella ripresa i brianzoli continuano a spingere alla ricerca del gol del vantaggio: al 58′, Pigliacelli rinvia con il pugno il calcio dalla bandierina, la palla arriva al limite dove Pessina prova il pallonetto al volo mettendo a lato. I giallorossi rispondono e quattro minuti più tardi hanno una grande occasione con Pontisso, che prova la conclusione a incrociare da destra che termina al lato di un soffio. Al 67′ va nuovamente vicino al gol del vantaggio il Catanzaro, ma il colpo di testa di Pittarello si stampa sulla traversa.

I cambi effettuati da Bianco danno però gli effetti sperati e al 77′ il Monza passa in vantaggio con un gol spettacolare di Hernani, che incastona la palla all’incrocio dei pali superando un incolpevole Pigliacelli. I padroni di casa accusano il colpo e nel finale di gara i biancorossi trovano anche la rete del raddoppio: Ripartenza perfetta di Caso che riceve da Petagna e conduce nella metà campo avversaria, salta due uomini e va fino in fondo firmando il definitivo 0-2.

Una vittoria fondamentale per gli uomini di Paolo Bianco che, in vista della gara di ritorno, sono già con un piede in Serie A.

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