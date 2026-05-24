Semifinali playoff Serie C: l’Ascoli cala il poker al Catania

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Vittoria schiacciante per l’Ascoli, che batte per 4-0 il Catania nella semifinale di andata dei playoff di Serie C. Un risultato pesante per gli etnei, che nel match di ritorno saranno chiamati ad una clamorosa rimonta.

I bianconeri iniziano meglio l’incontro, schiacciando in difesa il Catania. Dopo un primo tempo dominato, al 44′ i padroni di casa riescono a trovare il gol del vantaggio grazie a Corradini che sblocca il risultato.


Nella ripresa l’Ascoli dilaga, trovando al 52′ la rete del 2-0 con Guiebre e nove minuti calano il tris con il gol di Gori. Nel finale c’è spazio anche per il gol del 4-0 dei bianconeri, firmato all’82’ da Milanese. Una sconfitta pesante per il Catania, che vede allontanarsi il sogno Serie B.

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