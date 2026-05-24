Modena, Sottil dopo l’esonero: «Abbiamo raggiunto l’obiettivo, non è stato un fallimento»

Dopo 24 ore l’ufficialità del suo esonero come allenatore del Modena, Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, sottolineando come per i canarini sia stata una stagione positiva, raggiungendo l’obiettivo prefissato.

«È stata una bellissima stagione, al di sopra delle aspettative – ha dichiarato Sottil -. Mi dispiace sentir parlare di fallimento, perché i numeri dicono tutt’altro. L’obiettivo dichiarato del club sono sempre stati i playoff. Mi hanno chiesto di creare una squadra con un’identità forte che avesse potuto giocarsela contro tutti. I dati dicono che è stata la miglior stagione da quando la famiglia Rivetti ha acquisito la società»





Il tecnico ha poi parlato del rapporto con la tifoseria: «Abbiamo riconciliato il rapporto con la tifoseria, vinto un derby molto simbolico e riacceso il fuoco della piazza. La gente di Modena mi ferma in città e mi ringraziava per quello che ho fatto. La soddisfazione per un allenatore è anche lasciare qualcosa di tangibile a chi ama questa squadra»

E sulla valorizzazione della rosa: «Abbiamo valorizzato la rosa incrementando il patrimonio del club: io ho allenato una squadra formata da giovani debuttanti affiancati da giocatori esperti. Il giusto per la filosofia del Modena. Da allenatore sono orgoglioso che Massolin sia stato venduto all’Inter, che Tonoli abbia richieste dalla Serie A».

Una riflessione poi sull’eliminazione ai playoff contro la Juve Stabia: «Il calcio è anche questo: perdere una partita, nei minuti finali, contro la Juve Stabia ai playoff, quando durante la stagione avevamo vinto sia andata che ritorno proprio contro di loro. Il bilancio finale dell’annata non si può ridurre a una sola partita, quello 0-1 al Braglia»

Infine, Sottil ricorda come il Modena non raggiungesse la fase post season da quasi dodici anni: «Era da quasi 12 anni che il Modena non si giocava i playoff, noi quest’anno ci siamo sempre rimasti dentro. Anzi, per diverso tempo siamo stati primi. Sono soddisfazioni per me e per chi ha lavorato duramente per un anno intero. Ovviamente ringrazio la famiglia Rivetti per l’opportunità che mi ha dato ad inizio stagione, e auguro il meglio al Modena, una società con delle basi solide e grandi ambizioni»

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