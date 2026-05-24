Serie A: Juventus avanti 1-0 sul Torino dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Va al riposo in vantaggio per 1-0 la Juventus nel match valido per la 38a giornata di Serie A contro il Torino, grazie alla rete al 24′ di Vlahovic.

Iniziano meglio il match i bianconeri, che al 16′ vanno vicini alla rete del vantaggio: Colpo di testa di Vlahovic che va sul secondo palo, c’è Gatti appostato ma non trova la porta. Otto minuti più tardi arriva il gol che sblocca il risultato in favori degli ospiti: Transizione di Thuram che serve Vlahovic, girata col mancino del serbo che batte Paleari anche grazie a una deviazione di Ebosse.


Al 35′ il centravanti serbo sfiora anche la rete del raddoppio, con un colpo di testa che termina di poco alto. Nel finale di tempo il Torino va alla ricerca del gol del pari con tiro di mancino di Gineitis che non trova però la porta di Perin.

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