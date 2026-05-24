Serie A: il Cagliari espugna “San Siro”, il Como cala il poker alla Cremonese e va in Champions League. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Si concludono i match dell’ultima giornata del campionato di Serie A e arrivano i verdetti per la lotta Champions League e quella salvezza. Grande vittoria per il Como, che batte 1-3 la Cremonese e si aggiudica clamorosamente un posto nella massima competizione europea, condannando i grigiorossi alla retrocessione in Serie B. Perde 1-2 a “San Siro” il Milan con il Cagliari, non riuscendo cosi ad arrivare tra le prime 4 della classe: decidono l’incontro le reti di Borrelli e Rodriguez.

Vittoria e qualificazione in Champions League per la Roma, che si impone per 0-2 in casa del Verona grazie al rigore trasformato da Malen e al gol nel finale di El Shaarawy. Successo di misura anche per il Lecce, che riesce a conservare un posto in Serie A. La classifica aggiornata:


Cremonese-Como 1-2 (36′ Rodriguez)

Lecce-Genoa 1-0 (6′ Banda)

Milan-Cagliari 1-2 (2′ Saelemaekers; 20′ Borrelli)

Torino-Juventus 0-1 (ancora in corso)

Verona-Roma 0-2 (56′ Malen)

LA CLASSIFICA

Inter – 87

Napoli – 76

Roma – 73

Como – 71

Juventus – 71

Milan – 70

Atalanta – 59

Bologna – 56

Lazio – 54

Udinese – 50

Sassuolo – 49

Parma – 45

Torino – 44

Cagliari – 43

Fiorentina – 42

Genoa – 41

Lecce – 38

Cremonese – 34

Verona – 21

Pisa – 18

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