Serie A: il Cagliari espugna “San Siro”, il Como cala il poker alla Cremonese e va in Champions League. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si concludono i match dell’ultima giornata del campionato di Serie A e arrivano i verdetti per la lotta Champions League e quella salvezza. Grande vittoria per il Como, che batte 1-3 la Cremonese e si aggiudica clamorosamente un posto nella massima competizione europea, condannando i grigiorossi alla retrocessione in Serie B. Perde 1-2 a “San Siro” il Milan con il Cagliari, non riuscendo cosi ad arrivare tra le prime 4 della classe: decidono l’incontro le reti di Borrelli e Rodriguez.
Vittoria e qualificazione in Champions League per la Roma, che si impone per 0-2 in casa del Verona grazie al rigore trasformato da Malen e al gol nel finale di El Shaarawy. Successo di misura anche per il Lecce, che riesce a conservare un posto in Serie A. La classifica aggiornata:
Cremonese-Como 1-2 (36′ Rodriguez)
Lecce-Genoa 1-0 (6′ Banda)
Milan-Cagliari 1-2 (2′ Saelemaekers; 20′ Borrelli)
Torino-Juventus 0-1 (ancora in corso)
Verona-Roma 0-2 (56′ Malen)
LA CLASSIFICA
Inter – 87
Napoli – 76
Roma – 73
Como – 71
Juventus – 71
Milan – 70
Atalanta – 59
Bologna – 56
Lazio – 54
Udinese – 50
Sassuolo – 49
Parma – 45
Torino – 44
Cagliari – 43
Fiorentina – 42
Genoa – 41
Lecce – 38
Cremonese – 34
Verona – 21
Pisa – 18