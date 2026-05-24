Serie A, i verdetti dell’ultima giornata: Roma e Como in Champions League, la Cremonese raggiunge il Palermo in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Con la 38ª giornata si è concluso ufficialmente il campionato di Serie A 2025/2026. Arrivano gli ultimi verdetti della stagione, con la lotta per la Champions League e per la retrocessione che sono rimaste aperte fino all’ultimo minuto.

La notizia più clamorosa è sicuramente la qualificazione in Champions League del Como al suo secondo anno nella massima serie italiana. I biancoblù sono riusciti a beffare il Milan che, perdendo 1-2 a “San Siro” contro il Cagliari, nella prossima stagione dovrà accontentarsi di un posto in Europa League.


Stessa sorte anche per la Juventus, consapevole alla vigilia che sarebbe stato difficile entrare nei primi 4 posti. Mentre, alla sua prima stagione in giallorosso, Gasperini riesce a far tornare in Champions League dopo sei anni la Roma che, grazie alla vittoria per 2-0 sul Verona, chiude il campionato al terzo posto in classifica.

Nessun colpo di scena, invece, alla lotta per la salvezza. Dopo la sconfitta per 1-4 nel match casalingo contro il Como, la Cremonese raggiunge il Palermo in Serie B, unendosi alle già retrocesse Verona e Pisa. Riesce a mantenere la categoria il Lecce di Eusebio Di Francesco, che batte 1-0  il Genoa grazie al gol di Banda.

 

 

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