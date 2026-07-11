Hellas Verona, UFFICIALE: per la porta arriva Leali
Nuovo rinforzo tra i pali per l’Hellas Verona, fresco di retrocessione in Serie B. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club ha ufficializzato l’arrivo dagli svincolati di Nicola Leali. L’estremo difensore ha firmato un contratto pluriennale, con scadenza 30 giugno 2028.
Questo il comunicato del club:
“Verona – Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere italiano Nicola Leali, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2028. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Nicola, augurandogli le migliori soddisfazioni in maglia gialloblù”