Napoli, UFFICIALE: Antonio Conte lascia il club

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
Conte

Conte - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Dopo due stagioni e uno Scudetto vinto, termina ufficialmente l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il tecnico aveva già annunciato l’addio in seguito al match vinto contro l’Udinese.

Attraverso l’account X ufficiale del club, è arrivato anche il saluto della società partenopea all’allenatore: “Grazie, Mister”. Per l’allenatore leccese 91 le panchine con il Napoli, condite da ben 54 vittorie e 19 pareggi. Inoltre, due trofei messi in bacheca: lo Scudetto della stagione 2024/25 e la Supercoppa Italiana vinta a gennaio contro il Bologna.


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