Mantova, Modesto verso la conferma: vicino il rinnovo del contratto

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
PALERMO MANTOVA MODESTO

Una stagione a due facce per il Mantova, che dopo un inizio di campionato difficile è riuscito a rialzarsi anche grazie all’arrivo in panchina di Francesco Modesto, sfiorando addirittura la qualificazione ai playoff.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, nonostante l’addio del ds Leandro Rinaudo, il tecnico rimarrà in biancorosso anche nella prossima stagione. Attesa nelle prossime ore la stretta finale per il rinnovo del contratto: la sensazione è che ormai manchi soltanto la firma.


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