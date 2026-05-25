Gazzetta dello Sport: “Avellino, scelto Nesta per la panchina: accordo biennale”
L’Avellino ha individuato il profilo a cui affidare la ripartenza dopo l’addio a Davide Ballardini. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club irpino ha scelto Alessandro Nesta come nuovo allenatore per la prossima stagione.
La Gazzetta dello Sport evidenzia come l’ex tecnico del Monza abbia accettato la proposta biennale formulata dalla società biancoverde. Per Nesta si tratta del ritorno in panchina dopo un anno di stop successivo all’esperienza vissuta in Serie A proprio con il Monza.
Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, restano da sistemare soltanto gli ultimi dettagli burocratici prima dell’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare già tra domani e mercoledì. L’intesa tra le parti viene considerata ormai definita.
La Gazzetta dello Sport sottolinea inoltre che Alessandro Nesta avrebbe già definito gran parte del proprio staff tecnico, che sarà composto da cinque collaboratori di fiducia. Un segnale importante della volontà dell’Avellino di programmare con largo anticipo la prossima stagione.
Nel pezzo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport emerge quindi la volontà del club campano di affidarsi a un allenatore dal profilo internazionale e con esperienza sia in Serie B che in Serie A, nel tentativo di alzare ulteriormente le ambizioni del progetto tecnico.