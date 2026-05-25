Giornale di Sicilia: “Palermo, la strada per Rui Modesto è in salita: servono 3 milioni”

Il futuro di Rui Modesto resta uno dei temi più delicati del mercato estivo del Palermo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’esterno angolano rappresenta oggi uno dei principali nodi da sciogliere per la dirigenza rosanero, chiamata a decidere se investire nuovamente sul giocatore dopo la fine del prestito dall’Udinese.

Secondo quanto riportato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, la mancata promozione in Serie A non ha fatto scattare l’obbligo di riscatto previsto negli accordi tra Palermo e Udinese. Per riportare Rui Modesto in Sicilia serviranno dunque circa 3 milioni di euro, salvo eventuali nuove trattative al ribasso con il club friulano. Una cifra importante che il Palermo potrebbe decidere di investire soprattutto per la grande considerazione che Filippo Inzaghi continua ad avere nei confronti dell’esterno offensivo.





Il tecnico rosanero, infatti, ha più volte speso parole importanti per Rui Modesto. Alessandro Arena sottolinea sul Giornale di Sicilia come Inzaghi avesse già provato a portarlo con sé ai tempi del Pisa e continui a considerarlo un elemento prezioso per il proprio sistema di gioco. La sua duttilità tattica, la capacità di saltare l’uomo e la crescita mostrata nella fase difensiva hanno convinto l’allenatore, nonostante un inizio complicato vissuto nei primi mesi in rosanero.

Il percorso di Rui Modesto a Palermo, come ricorda il Giornale di Sicilia nel pezzo firmato da Alessandro Arena, è stato infatti caratterizzato da alti e bassi. Dopo un debutto difficile contro il Monza e altre prestazioni sottotono contro Juve Stabia e Padova — gara nella quale arrivò anche l’espulsione dopo appena 22 minuti — l’esterno ha progressivamente cambiato marcia, diventando una delle sorprese più positive della seconda parte di stagione.

Determinante anche la sua versatilità. Inzaghi lo ha utilizzato in tre ruoli differenti: esterno a tutta fascia sia a destra che a sinistra nel 3-4-2-1 e ala offensiva nel 4-2-3-1. Proprio quest’ultimo sistema tattico, evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, potrebbe diventare il modulo base del Palermo 2026/27, aumentando così ulteriormente il valore tecnico di Rui Modesto all’interno del progetto rosanero.

Nelle semifinali playoff contro il Catanzaro, la sua esclusione iniziale dall’undici titolare ha fatto discutere. Eppure, l’impatto avuto a gara in corso ha confermato tutta la sua importanza. Nel ritorno al Barbera è stato proprio Rui Modesto a segnare il gol del momentaneo 2-0 che aveva riacceso i sogni promozione del popolo rosanero, prima della beffa finale. Un episodio che, secondo il Giornale di Sicilia e l’analisi di Alessandro Arena, racconta perfettamente il peso specifico assunto dal giocatore nel finale di stagione.

Adesso la parola passa al mercato. Palermo e Udinese dovranno confrontarsi per capire se il futuro dell’esterno angolano sarà ancora in maglia rosanero oppure altrove.