Repubblica: “I rosa ripartono da Inzaghi e Osti e con un Guardiola in più”

Il Palermo riparte dalle certezze. E, secondo quanto racconta Massimo Norrito su Repubblica Palermo, le prime hanno un nome e un cognome: Filippo Inzaghi e Carlo Osti.

Dopo la delusione per l’eliminazione dai playoff, il club rosanero avrebbe già deciso di proseguire nel segno della continuità tecnica. Lo stesso Inzaghi, ricorda Repubblica Palermo, aveva allontanato ogni dubbio nel post partita contro il Catanzaro: «Il Palermo è il mio Real Madrid. Resto qui. Ho un lavoro da finire».





Parole che avrebbero chiuso definitivamente anche i tentativi di altri club, tra cui il Verona, che nelle ultime ore avrebbe sondato il terreno tramite Sean Sogliano. Tentativo respinto, con Inzaghi deciso a restare in rosanero.

Secondo Repubblica Palermo, anche Carlo Osti sarebbe destinato alla permanenza. Nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, il direttore sportivo godrebbe della piena fiducia del City Football Group e soprattutto di un rapporto molto solido con lo stesso Inzaghi. Il rinnovo del contratto in scadenza verrebbe considerato una formalità.

La vera novità, però, riguarda Pep Guardiola. Come evidenzia Repubblica Palermo, l’allenatore catalano avrebbe assunto un nuovo ruolo all’interno del City Football Group come consigliere sportivo e figura di riferimento per tutte le squadre della galassia CFG, Palermo compreso.

Un incarico che ricorda quello ricoperto da Jurgen Klopp nel mondo Red Bull e che, pur senza prevedere un coinvolgimento diretto nella gestione rosanero, potrebbe rappresentare un’importante spinta in termini di immagine, crescita e mentalità per tutto il progetto Palermo.

Già nella scorsa estate Guardiola aveva espresso apprezzamento per l’ambiente rosanero durante l’amichevole disputata al Barbera contro il Manchester City. Adesso, sottolinea ancora Repubblica Palermo, il tecnico catalano potrà seguire ancora più da vicino la realtà Palermo all’interno del sistema City Football Group.