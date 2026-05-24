Corriere dello Sport: “Liga, retrocede il Girona del City Group: lacrime anche per il club ‘gemello’ del Palermo”

Si chiude la 95ª edizione della Liga con gli ultimi verdetti tra Europa, salvezza e retrocessioni. Nel racconto firmato da Andrea De Pauli sul Corriere dello Sport, la giornata finale del campionato spagnolo consegna sorrisi e drammi sportivi, tra cui quello del Girona, club appartenente al City Group che controlla anche il Palermo.

Secondo quanto riportato da Andrea De Pauli per il Corriere dello Sport, il Girona saluta la Liga dopo il pareggio interno contro l’Elche nello scontro diretto decisivo per la salvezza. Un risultato amaro che condanna il club catalano alla retrocessione in Segunda Division insieme al Maiorca e all’Oviedo.





Il Corriere dello Sport sottolinea come il Girona, realtà cresciuta enormemente negli ultimi anni grazie al sostegno del City Group — la holding proprietaria anche del Palermo — non sia riuscito a evitare il crollo nel finale di stagione nonostante le aspettative iniziali.

Nel focus firmato da Andrea De Pauli sul Corriere dello Sport, l’Elche era passato in vantaggio grazie a una giocata di Alvaro Garcia, prima del pareggio firmato da capitan Arnau Martinez a inizio ripresa. I catalani hanno poi sfiorato il sorpasso con una traversa colpita da Lemar, ma il risultato finale ha sancito la retrocessione della squadra allenata da Michel.

Retrocede anche il Maiorca, che ha battuto 3-0 l’Oviedo senza però riuscire a salvarsi a causa della classifica avulsa sfavorevole. Decisivo ancora una volta Vedat Muriqi, autore del suo 23° gol stagionale.

La Liga si chiude premiando Barça, Real Madrid, Betis, Villarreal e Atletico Madrid con la qualificazione alla prossima Champions League, mentre Celta e Real Sociedad conquistano l’Europa League. Conference League invece per il Getafe.

Nel pezzo di Andrea De Pauli sul Corriere dello Sport trovano spazio anche i momenti più emozionanti della serata. Al Mestalla, Robert Lewandowski ha salutato il Barcellona segnando il suo 120° gol in blaugrana, anche se il Valencia ha poi ribaltato la gara imponendosi 3-1.

Lacrime anche al Santiago Bernabeu, dove Dani Carvajal ha salutato il Real Madrid dopo una carriera straordinaria impreziosita da sei Champions League. I blancos hanno chiuso con una vittoria per 4-2 sull’Athletic Bilbao, nella serata dell’addio anche di Ernesto Valverde alla panchina basca.