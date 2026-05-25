Playoff Serie B, Catanzaro ko con il Monza. Aquilani: «Il Palermo voleva rimontarne tre, perché non possiamo farlo noi?»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
aquilani

Nonostante il 2-0 subito contro il Monza nella finale d’andata dei playoff di Serie B, Alberto Aquilani prova a tenere vivo l’entusiasmo del Catanzaro. Il tecnico giallorosso, intervenuto in sala stampa dopo la sfida, ha analizzato la prestazione della sua squadra senza rinunciare alla speranza in vista del ritorno.

«Sapevamo che il Monza fosse una squadra forte, peccato perché ci sono state un paio di situazioni per passare in vantaggio», ha spiegato Aquilani. «Abbiamo fatto una buona partita, andremo lì spensierati e senza nulla da perdere. Non è ancora finita».


L’allenatore del Catanzaro ha sottolineato come, soprattutto nella prima parte di gara, i suoi abbiano mantenuto il controllo del match senza però riuscire a trovare la giocata decisiva: «Nel primo tempo la palla girava forse un po’ troppo lentamente, ma eravamo in controllo e serviva il guizzo per passare avanti».

Aquilani ha poi riconosciuto il valore della rosa brianzola: «Il Monza ha una squadra fortissima e una rosa molto profonda, abbiamo preso un goal da 30 metri. Dispiace per il secondo, sicuramente».

Sul piano atletico, il tecnico non cerca alibi, pur evidenziando la differenza di profondità tra le due squadre: «La condizione fisica un po’ ha inciso, ma neanche tanto perché alla fine abbiamo giocato una partita in più. Credo che la differenza tra noi e loro ci sia in termini di singoli e di gamba».

Il rammarico principale resta legato alle occasioni non sfruttate: «Oggi l’abbiamo pagata, dispiace perché non sembrava una partita da 0-2 e almeno un goal lo avremmo potuto segnare con Pontisso o Pittarello. Ci è mancato lo spunto, anche per merito delle loro caratteristiche e qualità».

Poi il riferimento al precedente turno playoff contro il Palermo e alla possibilità di una rimonta: «Sapevamo che fosse una partita in cui serviva andare oltre il normale, ci proveremo al ritorno: il Palermo ha detto che avrebbe provato a rimontare 3 goal, perché non possiamo farlo anche noi?».

Infine, Aquilani ha dedicato un pensiero al pubblico del “Ceravolo” e ribadito la stima per la forza del Monza: «Andremo a Monza per divertirci, senza troppi pensieri su schemi o tattiche. Il dispiacere è per questo pubblico meraviglioso, avremmo voluto regalare una gioia grande a questa terra». E ancora: «Mi sembra evidente che la sola panchina del Monza possa ambire a vincere la Serie B».

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