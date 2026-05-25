Corriere dello Sport: “Palermo, Bani pilastro di Inzaghi: Magnani osservato speciale per la nuova difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (130) magnani

Il nuovo Palermo di Filippo Inzaghi inizia già a prendere forma e, come sottolinea Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, la società rosanero ha individuato alcune basi solide dalle quali ripartire nella stagione 2026-2027. La priorità sarà costruire una squadra equilibrata e competitiva, partendo dalla cosiddetta “spina dorsale” dell’organico: portiere, difensore centrale, centrocampista e attaccante.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, uno dei nomi destinati ad avere un ruolo centrale nel progetto tecnico sarà quello di Bani. Il centrale difensivo rappresenta infatti una delle principali certezze del Palermo targato Inzaghi. Nonostante qualche problema fisico che dovrà essere gestito con attenzione durante la stagione, il difensore viene considerato un elemento imprescindibile nello scacchiere rosanero.


Antonio La Rosa evidenzia sul Corriere dello Sport come il Palermo sia intenzionato comunque a intervenire ulteriormente nel reparto arretrato, cercando un altro profilo di spessore per alzare il livello della difesa. Le valutazioni riguarderanno anche Magnani, reduce da una stagione complessa ma autore di una prova convincente nel ritorno della semifinale playoff contro il Catanzaro. Proprio quella prestazione, secondo il Corriere dello Sport e l’analisi di Antonio La Rosa, potrebbe rappresentare il punto di ripartenza per il centrale, deciso a rilanciarsi e a dimostrare il proprio valore.

In casa rosanero si ragiona inoltre sulla struttura difensiva che Inzaghi adotterà nella prossima stagione. La difesa a quattro sembra essere l’ipotesi principale, anche se il numero definitivo dei centrali verrà stabilito in base all’evoluzione tattica della squadra. Intanto, come riferisce ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo considera affidabili anche altri elementi presenti in rosa.

Tra i giocatori destinati a rimanere al centro del progetto ci sono infatti anche Peda e Ceccaroni. Il primo non rientrerà più nella categoria Under, mentre il secondo ha un contratto in scadenza nel 2027 e continua a rappresentare una garanzia per il reparto arretrato. Sulla corsia sinistra, invece, sarà Augello a garantire continuità tra passato e futuro, come confermato dal Corriere dello Sport nel pezzo firmato da Antonio La Rosa.

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