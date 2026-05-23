Ranocchia affida ai social la delusione del Palermo: «Abbiamo dato tutto, cuore, sacrificio e orgoglio»

Anche Filippo Ranocchia ha voluto affidare ai social il proprio pensiero dopo l’eliminazione del Palermo dai playoff di Serie B. Il centrocampista rosanero ha pubblicato un messaggio su Instagram tra amarezza, orgoglio e voglia di ripartire.

«A volte le cose non vanno come meriteremmo, anche quando si dà tutto fino alla fine. Talvolta il calcio sa essere crudele, ma non sarà certo questo a fermare chi insegue un sogno», ha scritto Ranocchia.





Il giocatore del Palermo ha poi sottolineato il legame creato con la squadra e con la città nel corso della stagione: «Abbiamo dato tutto, cuore, sacrificio e orgoglio, rappresentando i valori di una città che merita di continuare a sognare».

Infine, un messaggio rivolto al gruppo e ai tifosi: «Resta la delusione per ciò che non è stato, ma anche la consapevolezza di aver vissuto insieme qualcosa di incredibile».