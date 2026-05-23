Commemorazione Falcone, Miccoli: «È la mia prima volta, una grande emozione»

Anche Fabrizio Miccoli ha preso parte alle commemorazioni per il 34esimo anniversario della Strage di Capaci. L’ex capitano del Palermo era presente al Museo del Presente insieme a Maria Falcone durante le iniziative dedicate al ricordo del giudice Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti della scorta uccisi il 23 maggio 1992.

«È la mia prima volta alle manifestazioni per il 23 maggio, per me è una grande emozione», ha dichiarato Miccoli ai microfoni dell’ANSA.





La presenza dell’ex numero 10 rosanero non è passata inosservata nel corso di una giornata intensa per Palermo, ancora una volta unita nel ricordo delle vittime della mafia e nel segno della memoria collettiva.