Commemorazione Falcone, Miccoli: «È la mia prima volta, una grande emozione»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
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Anche Fabrizio Miccoli ha preso parte alle commemorazioni per il 34esimo anniversario della Strage di Capaci. L’ex capitano del Palermo era presente al Museo del Presente insieme a Maria Falcone durante le iniziative dedicate al ricordo del giudice Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti della scorta uccisi il 23 maggio 1992.

«È la mia prima volta alle manifestazioni per il 23 maggio, per me è una grande emozione», ha dichiarato Miccoli ai microfoni dell’ANSA.


La presenza dell’ex numero 10 rosanero non è passata inosservata nel corso di una giornata intensa per Palermo, ancora una volta unita nel ricordo delle vittime della mafia e nel segno della memoria collettiva.

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