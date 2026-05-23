Gazzetta del Sud: “Clima ostile contro il Catanzaro, serve chiarezza sui fatti di Palermo”

Continuano le reazioni dopo gli episodi avvenuti durante e dopo Palermo-Catanzaro. Come riporta la Gazzetta del Sud, i consiglieri comunali Francesco Scarpino e Giovanni Costa hanno espresso solidarietà all’US Catanzaro e alla delegazione giallorossa per quanto accaduto al “Barbera” durante la semifinale playoff di Serie B.

Nel comunicato riportato dalla Gazzetta del Sud, Scarpino e Costa hanno manifestato «massima e incondizionata solidarietà» al presidente Floriano Noto, alla dirigenza, allo staff tecnico e ai calciatori del Catanzaro per quelli che vengono definiti «inqualificabili episodi».





Secondo i due consiglieri, attorno alla partita si sarebbe creato «volutamente un clima ostile, fomentato sui social», sfociato poi in diversi episodi di tensione.

La Gazzetta del Sud riporta infatti il riferimento ai petardi esplosi davanti all’hotel che ospitava il Catanzaro, al lancio di oggetti e bombe carta al termine della gara e ai fatti avvenuti nella tribuna d’onore che hanno coinvolto le famiglie del direttore sportivo Polito e dell’allenatore Alberto Aquilani.

Scarpino e Costa hanno comunque precisato che «il 90% della tifoseria palermitana non può essere accostata ai facinorosi che hanno provocato il clima di tensione».

Nel loro intervento, riportato dalla Gazzetta del Sud, i due consiglieri hanno poi criticato alcune ricostruzioni circolate dopo la gara: «Non è accettabile che si cerchi di accreditare versioni fantasiose e molto lontane dalla verità».

Infine, Scarpino e Costa hanno definito il Catanzaro e la sua tifoseria «campioni di lealtà, correttezza e rispetto per gli avversari», auspicando che la Procura Federale possa fare piena luce su tutti gli episodi accaduti al “Barbera”.