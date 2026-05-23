Corriere dello Sport: “Palermo, il City Group rilancia”

Il Palermo riparte dalle riflessioni dopo una stagione chiusa senza promozione nonostante numeri importanti sotto diversi aspetti. È questo il quadro tracciato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, con il City Football Group che continua ad analizzare il percorso rosanero per capire cosa sia mancato nella corsa verso la Serie A.

Secondo il Corriere dello Sport, il Palermo ha chiuso l’annata con dati estremamente positivi: Pohjanpalo capocannoniere con 25 reti, il secondo miglior rendimento casalingo della Serie B dietro il Venezia, 18 clean sheet e il “Barbera” primo stadio del campionato per media spettatori con oltre 28mila presenze.





Numeri che però, sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non sono bastati per conquistare la promozione.

Il City Football Group starebbe quindi cercando di comprendere perché gli investimenti fatti sul piano tecnico non abbiano prodotto il salto di categoria.

Secondo il quotidiano, Filippo Inzaghi ha portato spirito, concretezza e compattezza alla squadra, mentre gran parte dei nuovi acquisti ha offerto rendimento e affidabilità. Quello che sarebbe mancato, però, sono stati alcuni dettagli decisivi nei momenti chiave della stagione.

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre come il CFG non analizzi mai soltanto il risultato sportivo, ma tenga conto di molteplici parametri legati alla crescita del progetto Palermo.

La promozione in Serie A resta comunque la priorità assoluta di una proprietà che, come ricorda Paolo Vannini, investe da anni cifre enormi sul club rosanero.

Ogni stagione trascorsa in Serie B, sottolinea il Corriere dello Sport, costerebbe infatti al City Football Group non meno di 40 milioni di euro.

Nonostante il disappunto per il mancato salto di categoria, a Manchester resterebbe però forte la volontà di proseguire il progetto senza ridimensionamenti.

Il quotidiano mette inoltre in evidenza il netto cambiamento climatico rispetto alla stagione precedente. Le contestazioni pesanti vissute durante l’era Dionisi avrebbero lasciato spazio a un ambiente più compatto e vicino alla squadra, come dimostrato dagli applausi del “Barbera” dopo l’eliminazione contro il Catanzaro.

Nel pezzo di Paolo Vannini trova spazio anche il tema stadio. Il Corriere dello Sport ricorda infatti che il Palermo ha consegnato al Comune il progetto sviluppato insieme all’agenzia Populous per il nuovo “Renzo Barbera”.

L’intervento, già trasmesso anche alla Regione, attende adesso il via libera definitivo della conferenza dei servizi.

Secondo il Corriere dello Sport, il piano riguarderà l’intera area dello stadio e prevederà un investimento vicino ai 400 milioni di euro, con lavori stimati tra i quattro e i cinque anni.

Qualora il progetto venisse affidato ufficialmente al Palermo, conclude Paolo Vannini, il club otterrebbe una concessione ultradecennale dell’impianto e potrebbe aumentare ulteriormente gli investimenti sia sul piano infrastrutturale che tecnico.