Giornale di Sicilia: “Palermo può ancora accettare un’altra stagione in Serie B, ma soltanto a una condizione: che sia davvero l’ultima”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (47)

Il Palermo riparte dalla delusione, ma anche da una consapevolezza diversa rispetto agli ultimi anni. È questa la riflessione firmata da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, all’indomani dell’eliminazione playoff contro il Catanzaro.

Secondo il Giornale di Sicilia, il fallimento sportivo resta evidente: il Palermo, costruito per andare in Serie A, ha chiuso ancora una volta la propria corsa in Serie B. Stavolta però, scrive Luigi Butera, il finale lascia sensazioni differenti rispetto alle precedenti stagioni.


Il quotidiano sottolinea come il percorso si sia interrotto in semifinale playoff contro un Catanzaro arrivato più leggero mentalmente e capace di sfruttare la pressione che ha accompagnato il Palermo per tutta la stagione.

Nel suo editoriale, Butera evidenzia che il momento dell’analisi arriverà presto anche per il City Football Group, chiamato a interrogarsi su come sia stato possibile mancare ancora una volta l’obiettivo promozione nonostante gli investimenti.

Il Giornale di Sicilia ricorda però che, rispetto al recente passato, qualcosa è cambiato profondamente. Le immagini del post partita contro il Catanzaro vengono descritte come rare nel calcio italiano: una squadra applaudita dal proprio pubblico nonostante l’eliminazione.

Secondo Luigi Butera, il vero patrimonio lasciato dalla stagione è proprio il rapporto ritrovato tra squadra, allenatore e tifoseria. Il Giornale di Sicilia parla infatti di un “spiraglio di azzurro” riaperto tra il popolo rosanero e il binomio Inzaghi-squadra.

Il quotidiano sottolinea come un anno fa la situazione fosse completamente diversa, con contestazioni e un clima pesante attorno alla squadra. Oggi invece il Palermo esce tra applausi e cori d’incoraggiamento.

Nel pezzo si evidenzia anche la volontà di Filippo Inzaghi di proseguire il progetto. L’allenatore rosanero, secondo il Giornale di Sicilia, vuole restare per riprovare l’assalto alla Serie A e potrebbe essere confermato insieme al direttore sportivo Carlo Osti.

Luigi Butera aggiunge inoltre che il City Football Group continuerà a investire sulla squadra, cercando però di evitare alcuni errori commessi nella stagione appena conclusa, come un mercato di gennaio giudicato poco incisivo e l’eccessiva fiducia riposta in alcuni giovani.

Il Giornale di Sicilia conclude spiegando che Palermo può ancora accettare un’altra stagione in Serie B, ma soltanto a una condizione: che sia davvero l’ultima.

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