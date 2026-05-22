Corriere dello Sport: “Il Palermo riparte da Inzaghi e Osti: pronta la svolta tattica”

Il Palermo ripartirà ancora da Filippo Inzaghi. Dopo l’eliminazione nella semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro, il tecnico rosanero ha sciolto ogni dubbio sul proprio futuro e, come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, avrebbe già le idee chiare su come costruire il Palermo della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi avrebbe ribadito la volontà di proseguire il progetto rosanero: «Non mi piace lasciare un lavoro a metà».





L’allenatore del Palermo ha ancora un anno di contratto, con opzione per un terzo, e la sua posizione non sarebbe in discussione. Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la gestione di Inzaghi sarebbe particolarmente apprezzata dalla proprietà, soprattutto per il rapporto ricostruito con la tifoseria dopo le tensioni delle stagioni precedenti.

Nel pezzo firmato da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport viene affrontato anche il tema relativo al futuro del direttore sportivo Carlo Osti. Il dirigente rosanero è in scadenza di contratto e le valutazioni definitive sarebbero state rimandate alla conclusione del campionato.

Secondo il Corriere dello Sport, però, al momento la sensazione sarebbe quella di una possibile conferma dell’ex dirigente di Atalanta e Sampdoria. Osti, infatti, avrebbe instaurato un ottimo rapporto con Inzaghi e avrebbe ormai assimilato le dinamiche interne legate sia alla città che al City Football Group.

Sempre secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il peso specifico di Inzaghi all’interno delle scelte tecniche e di mercato sarebbe destinato a crescere ulteriormente nella prossima stagione. Il tecnico avrebbe già individuato le soluzioni necessarie per migliorare una squadra che, nonostante i 72 punti conquistati, non è riuscita a centrare la promozione in Serie A.

Dal punto di vista tattico, l’idea di base sarebbe quella di passare stabilmente alla difesa a quattro. Inzaghi starebbe valutando un 4-2-3-1 offensivo, simile a quello visto contro il Catanzaro al “Barbera”, oppure un 4-3-3 con esterni di gamba e profondità.

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre come Inzaghi stesse già lavorando da tempo su questa evoluzione tattica, puntando su calciatori come Johnsen e Rui Modesto, entrambi considerati funzionali ad un sistema di gioco più offensivo e dinamico.