Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Palumbo promette: «Il prossimo anno vi riporteremo dove meritate»

Dopo la delusione per l’eliminazione del Palermo nella semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro, Antonio Palumbo ha affidato ai social un messaggio rivolto ai tifosi rosanero.

Il centrocampista del Palermo ha pubblicato un post su Instagram ringraziando città e tifoseria per il sostegno ricevuto negli ultimi mesi: «Grazie Palermo. Grazie Palermitani. Per tutto l’amore, la vicinanza e le emozioni che siete riusciti a trasmettermi in questi pochi mesi».





Palumbo ha poi parlato del grande obiettivo sfumato al Barbera dopo la vittoria per 2-0 contro il Catanzaro: «Volevamo farvi tornare dove meritate di stare, e ora non ci siamo riusciti».

Nel messaggio social, il numero rosanero guarda già alla prossima stagione e promette massimo impegno per tentare nuovamente la promozione in Serie A: «Ma ci riusciremo il prossimo anno. Ci metterò tutto quello che ho. È una promessa!».

Parole che confermano il forte legame creatosi tra Palumbo e il pubblico del Barbera durante la stagione appena conclusa, nonostante l’amarezza per una semifinale playoff terminata a un passo dalla rimonta.