Palermo, agente della Municipale ferito accidentalmente da un colpo di pistola mentre guardava Palermo-Catanzaro

Momenti di paura nella notte a Palermo, dove un agente della polizia municipale è rimasto ferito accidentalmente da un colpo di pistola esploso dall’arma di un collega mentre si trovavano in casa insieme ad altri agenti per assistere alla semifinale playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro.

Secondo una prima ricostruzione, i protagonisti della vicenda sarebbero alcuni giovani agenti del comando di polizia municipale assunti recentemente. Stando a quanto emerso, durante la serata gli agenti avrebbero iniziato a maneggiare l’arma di servizio per effettuare alcune prove di sicurezza quando, improvvisamente, sarebbe partito accidentalmente un colpo.





Il proiettile ha colpito uno degli agenti al bacino, facendo immediatamente scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale, oltre ai carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto.

L’agente ferito è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte durante il quale i medici hanno estratto l’ogiva. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

A confermarlo è stato il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello: «Abbiamo ricevuto notizie confortanti dall’ospedale. Il collega non è in pericolo di vita. L’intervento è andato bene».

Lo stesso comandante ha annunciato anche ulteriori verifiche interne: «Parallelamente alle indagini coordinate dalla Procura e condotte dai carabinieri, avvierò un’indagine amministrativa per accertare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sulla tenuta dell’arma da parte dell’agente che ha esploso il colpo».

Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e verificare la dinamica esatta dell’incidente.