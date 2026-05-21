Giornale di Sicilia: “Il Palermo sfiora il miracolo. Lacrime e rimpianti, ciao serie A”

Il Palermo vince, lotta, sfiora una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso ma saluta ancora una volta i playoff di Serie B. Nel racconto di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia resta tutta l’amarezza per una stagione che sembrava poter riportare i rosanero in Serie A e che invece si chiude tra lacrime, applausi e rimpianti.

Luigi Butera sul Giornale di Sicilia descrive una notte carica di emozioni al “Renzo Barbera”, con oltre 33 mila tifosi sugli spalti e una squadra trascinata dalla disperazione e dal coraggio. Il Palermo aveva bisogno di una rimonta quasi impossibile dopo il 3-0 subito all’andata al “Ceravolo” e ha provato fino all’ultimo secondo a completare l’impresa.





Secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo ha interpretato la gara nel modo giusto sin dai primi minuti. La scelta ultra offensiva di Filippo Inzaghi — con il 4-2-3-1 utilizzato fin dall’inizio — ha prodotto subito effetti concreti grazie al gol lampo di Pohjanpalo, bravo a sfruttare una punizione di Palumbo per riaccendere immediatamente il Barbera.

Luigi Butera sul Giornale di Sicilia sottolinea però come il Catanzaro abbia dimostrato ancora una volta grande maturità. I giallorossi non si sono disuniti dopo il gol subito e hanno continuato a giocare con ordine e personalità, difendendo il vantaggio costruito all’andata senza perdere lucidità.

Nel racconto del Giornale di Sicilia emerge anche il grande rimpianto rosanero per il periodo centrale della ripresa, quando il Palermo ha letteralmente preso d’assedio la metà campo del Catanzaro. Il palo colpito da Palumbo e soprattutto le parate decisive di Pigliacelli su Ranocchia e Johnsen hanno tenuto in vita la squadra di Aquilani nel momento più difficile della partita.

Luigi Butera definisce l’ex portiere rosanero «in versione extralusso», decisivo nel negare il gol che avrebbe potuto cambiare completamente la semifinale playoff. Anche Rui Modesto, autore del definitivo 2-0 all’89’, ha riacceso il sogno del Barbera, ma troppo tardi per completare la rimonta.

Il Giornale di Sicilia evidenzia inoltre le difficoltà affrontate dal Palermo durante la gara, tra gli infortuni di Peda e Segre e le continue modifiche tattiche operate da Inzaghi nel tentativo di aumentare la pressione offensiva.

Nel finale del pezzo firmato da Luigi Butera spazio anche alle immagini simbolo della notte del Barbera: le lacrime di Inzaghi insieme al figlio Edoardo, i cori incessanti della Curva Nord e gli applausi di uno stadio che ha comunque riconosciuto l’impegno della squadra nonostante l’eliminazione.

Ma il verdetto resta durissimo: il Palermo dovrà ripartire ancora una volta dalla Serie B. E, come scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, «purtroppo non doveva finire così».