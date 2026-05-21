Palermo-Catanzaro, online la fotogallery del match: tutte le emozioni del Barbera negli scatti di Alessandra Lo Monaco

Alessandra Lo Monaco Maggio 21, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (134)

È online la fotogallery completa di Palermo-Catanzaro, semifinale playoff di Serie B disputata al “Renzo Barbera” davanti a oltre 33 mila tifosi rosanero. Una serata carica di emozioni, tensione e passione raccontata attraverso gli scatti firmati Alessandra Lo Monaco.

La gallery ripercorre tutti i momenti più intensi della sfida tra i rosanero di Filippo Inzaghi e il Catanzaro: dalla straordinaria coreografia dedicata ad Alessia La Rosa fino ai gol di Pohjanpalo e Rui Modesto che hanno fatto esplodere il Barbera e riacceso il sogno rimonta del Palermo.


Spazio anche alle immagini più emozionanti sugli spalti, con il pubblico rosanero protagonista assoluto della serata grazie a cori, bandiere e una spinta incessante durata per tutti i 90 minuti della semifinale playoff.

Negli scatti della fotogallery trovano spazio anche i momenti di tensione vissuti durante la gara, le esultanze dei giocatori rosanero e il clima da grande notte europea respirato al “Renzo Barbera”.

Una raccolta fotografica che racconta l’intensità di una partita rimasta in bilico fino agli ultimi secondi e conclusa con l’eliminazione del Palermo a un solo gol dall’impresa playoff.

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