Palermo-Catanzaro, caos in tribuna al Barbera: Polito perde la calma durante la rissa

Emergono nuovi dettagli sui momenti di tensione vissuti durante Palermo-Catanzaro al “Renzo Barbera”. Nel corso della semifinale playoff di Serie B, infatti, si è verificata una violenta lite nella tribuna autorità che ha coinvolto alcuni componenti della dirigenza del Catanzaro e diversi presenti nel settore riservato.

Secondo quanto mostrerebbero anche alcuni video circolati nelle ultime ore, il parapiglia sarebbe partito inizialmente dal figlio del direttore sportivo giallorosso Ciro Polito. Successivamente la situazione sarebbe degenerata rapidamente, con lo stesso ds del Catanzaro che avrebbe perso la calma andando in escandescenza nel tentativo di intervenire durante il caos scoppiato in tribuna.





Urla, spintoni e momenti di grande confusione hanno caratterizzato l’episodio, avvenuto in una serata già tesissima per l’importanza della sfida playoff tra Palermo e Catanzaro. La situazione ha richiesto l’intervento degli steward presenti nell’area della tribuna autorità per riportare la calma.

L’episodio arriva dopo le indiscrezioni emerse nelle ore successive alla gara, secondo cui sarebbero rimasti coinvolti anche alcuni familiari del dirigente giallorosso e altri tesserati del Catanzaro.

Una vicenda che rischia adesso di avere ulteriori strascichi anche fuori dal campo, mentre si attendono eventuali comunicazioni ufficiali e ulteriori accertamenti sull’accaduto.

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