Palermo-Catanzaro, caos in tribuna al Barbera: Polito perde la calma durante la rissa

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 234158

Emergono nuovi dettagli sui momenti di tensione vissuti durante Palermo-Catanzaro al “Renzo Barbera”. Nel corso della semifinale playoff di Serie B, infatti, si è verificata una violenta lite nella tribuna autorità che ha coinvolto alcuni componenti della dirigenza del Catanzaro e diversi presenti nel settore riservato.

Secondo quanto mostrerebbero anche alcuni video circolati nelle ultime ore, il parapiglia sarebbe partito inizialmente dal figlio del direttore sportivo giallorosso Ciro Polito. Successivamente la situazione sarebbe degenerata rapidamente, con lo stesso ds del Catanzaro che avrebbe perso la calma andando in escandescenza nel tentativo di intervenire durante il caos scoppiato in tribuna.


Urla, spintoni e momenti di grande confusione hanno caratterizzato l’episodio, avvenuto in una serata già tesissima per l’importanza della sfida playoff tra Palermo e Catanzaro. La situazione ha richiesto l’intervento degli steward presenti nell’area della tribuna autorità per riportare la calma.

L’episodio arriva dopo le indiscrezioni emerse nelle ore successive alla gara, secondo cui sarebbero rimasti coinvolti anche alcuni familiari del dirigente giallorosso e altri tesserati del Catanzaro.

Una vicenda che rischia adesso di avere ulteriori strascichi anche fuori dal campo, mentre si attendono eventuali comunicazioni ufficiali e ulteriori accertamenti sull’accaduto.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)

Altre notizie

cd2dfb8a-421b-4618-8200-6c86d735062b

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi: «Ripartiremo più forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 231418

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi: «Resto qui, non andrei neanche al Real Madrid: ci riproveremo il prossimo anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 231033

Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna al Barbera: coinvolti Polito e i familiari di Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
15d34c97-a47a-4946-a672-c8cf1223fbff

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Aquilani: «Abbiamo fatto un’impresa»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 225710

Palermo-Catanzaro, tensione al Barbera: scoppia una rissa in tribuna durante la Semifinale Playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
2bff97cf-fc4b-41cb-9885-a9ad8fef0294

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Bani: «Abbiamo un grande rammarico»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
palermo catanzaro (2)

Palermo-Catanzaro 2-0: le pagelle del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Palermo Catanzaro gol (3)

Palermo-Catanzaro 2-0, Rui Modesto firma il finale da brividi: rosanero eliminati

Katia Virzì Maggio 20, 2026
Palermo Catanzaro gol (4)

Palermo-Catanzaro, Barbera sold out: oltre 33 mila spettatori per la semifinale playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 193052

Palermo-Catanzaro, il toccante omaggio del Catanzaro ad Alessia La Rosa al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
e1cee9c5-97a8-4339-b1d0-83d838cff567

Palermo-Catanzaro, inaugurato al Barbera il murales dedicato ad Alessia e Joshua

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (147) johnsen augello

Semifinale Playoff Serie B Palermo-Catanzaro: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-05-20 234158

Palermo-Catanzaro, caos in tribuna al Barbera: Polito perde la calma durante la rissa

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
cd2dfb8a-421b-4618-8200-6c86d735062b

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi: «Ripartiremo più forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 231418

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi: «Resto qui, non andrei neanche al Real Madrid: ci riproveremo il prossimo anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 231033

Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna al Barbera: coinvolti Polito e i familiari di Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
15d34c97-a47a-4946-a672-c8cf1223fbff

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Aquilani: «Abbiamo fatto un’impresa»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026