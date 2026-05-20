Palermo-Catanzaro, il toccante omaggio del Catanzaro ad Alessia La Rosa al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
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Un momento di grande commozione ha preceduto la semifinale playoff tra Palermo e Catanzaro al “Renzo Barbera”. A poco più di un’ora dal calcio d’inizio, la squadra giallorossa si è raccolta davanti alla gigantografia dedicata ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa rosanero scomparsa nei giorni scorsi dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Un gesto sentito e carico di rispetto da parte del Catanzaro e della sua tifoseria, che aveva già ricordato la bambina durante la gara d’andata al “Ceravolo” attraverso uno striscione esposto sugli spalti. Stavolta, all’interno dello stadio Barbera, nei pressi della rampa d’accesso alla tribuna dove da giorni è stata collocata la gigantografia, il dirigente delle Aquile Morganti ha deposto una corona di fiori in memoria della giovane tifosa palermitana.


L’omaggio ha colpito profondamente anche i tifosi presenti allo stadio, in una serata già emotivamente intensa per tutto l’ambiente rosanero. Un gesto di grande sensibilità che ha unito simbolicamente Palermo e Catanzaro al di là della rivalità sportiva e della tensione della semifinale playoff.

Alessia continua così a essere ricordata con affetto da entrambe le tifoserie, testimonianza di come il calcio sappia anche regalare momenti di umanità e vicinanza che vanno oltre il risultato del campo.

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