Palermo, consegnato al Comune il progetto del nuovo stadio Barbera

Importante passo avanti per il futuro del “Renzo Barbera”. È stato infatti presentato al Comune di Palermo il progetto relativo al nuovo stadio rosanero, un’iniziativa che punta a trasformare l’impianto di viale del Fante in una struttura moderna e all’altezza delle ambizioni della città e del club.

A commentare la notizia sono stati anche gli esponenti di Oso-Controcorrente Giulia Argiroffi e Ugo Forello, che hanno definito il progetto “un simbolo di rinascita” per Palermo. In una nota diffusa nelle ultime ore, i due rappresentanti politici hanno sottolineato il valore non soltanto sportivo ma anche sociale e internazionale dell’iniziativa.





«Nella giornata in cui siamo tutti palermitani, con il cuore rosanero appeso al filo della speranza, arriva una notizia capace di accendere entusiasmo e rilanciare il sogno di un’intera città: il progetto per il nuovo stadio Renzo Barbera», si legge nel comunicato.

Argiroffi e Forello hanno poi evidenziato l’importanza strategica dell’opera: «La consegna del progetto per il nuovo stadio rappresenta molto più di un’infrastruttura: è un simbolo di rinascita, di visione e di futuro». Secondo i due esponenti politici, il nuovo impianto permetterebbe finalmente a Palermo di avere «uno stadio all’altezza dell’amore che questa città nutre per i colori rosanero e per lo sport».

Nel messaggio viene sottolineato anche il possibile impatto internazionale dell’opera, con riferimento alla candidatura italiana per Euro 2032: «Significa restituire entusiasmo a una tifoseria straordinaria e aprire prospettive importanti anche sul piano internazionale, con la concreta speranza di rientrare tra le città protagoniste di Euro 2032».

La presentazione del progetto rappresenta dunque un passaggio chiave nel percorso che potrebbe portare Palermo verso un nuovo stadio moderno e multifunzionale, destinato a diventare uno dei simboli della futura crescita sportiva e infrastrutturale della città.