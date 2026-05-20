Palermo-Catanzaro: i convocati di Inzaghi

In vista del match del “Renzo Barbera” tra Palermo e Catanzaro, valido per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, il tecnico rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 24 convocati che saranno a disposizione per l’importante gara.

Questi i convocati rosanero:





1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

7 Johnsen

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

18 Modesto

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani