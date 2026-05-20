Corriere dello Sport: “Palermo, adesso o mai più”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (15)

Il Palermo prova ad aggrapparsi alla storia e alla spinta del “Renzo Barbera” per inseguire una rimonta che, nei playoff di Serie B, nessuno è mai riuscito a completare dopo uno svantaggio di tre reti. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi continua però a credere nell’impresa e punta tutto sull’orgoglio della sua squadra e sulla spinta di oltre 32 mila tifosi rosanero pronti a trasformare lo stadio in una bolgia.

Secondo quanto evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo vuole evitare che l’immagine costruita durante tutta la stagione venga cancellata dalla pesante sconfitta dell’andata contro il Catanzaro. Anche per questo motivo, la squadra ha ricevuto nella serata precedente la sfida il sostegno degli ultras davanti all’albergo del ritiro, mentre a Torretta si è visto anche Riccardo Bigon, direttore globale delle squadre del City Group, presenza significativa in un momento così delicato.


Nel corso della conferenza stampa, riportata da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi ha scelto toni equilibrati, evitando polemiche e chiedendo concentrazione assoluta: “Sono stati bravi a creare un certo tipo di ambiente, ma il Palermo deve concentrarsi su se stesso. Dobbiamo essere più forti di loro in campo, cosa che non abbiamo dimostrato all’andata”. Il tecnico rosanero ha poi ricordato il percorso della squadra: “Mi auguro di vedere il Palermo che ha fatto 72 punti e che su 40 partite ne ha giocate 35 come piace a me e ai tifosi”.

Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero non vuole che l’intera stagione venga ricordata soltanto per la prova negativa di Catanzaro: “Dopo il campionato che abbiamo fatto, non possiamo lasciare il ricordo di una partita sbagliata. Vedo nei ragazzi la voglia di rivalsa”. Un messaggio chiaro anche ai tifosi: “Mi piacerebbe fare questa impresa per la nostra gente e dobbiamo essere i primi a crederci”.

Sul piano tattico, il Palermo potrebbe presentare novità importanti. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport spiega come Inzaghi stia valutando due assetti differenti: il tradizionale 3-4-2-1 oppure un più offensivo 4-2-3-1 con Rui Modesto adattato terzino e Le Douaron pronto a completare il tridente insieme a Palumbo e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo. L’obiettivo sarà mettere immediatamente pressione al Catanzaro e trovare un gol rapido senza però perdere equilibrio: “Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia, sappiamo di dover rincorrere, quindi entusiasmo ma anche testa e accortezza”.

Inzaghi ha poi caricato alcuni uomini chiave della rosa: “Rui Modesto e Johnsen saranno della partita, abbiamo bisogno dei giocatori presi proprio per risolvere questo tipo di partite”. Restano da valutare le condizioni di Bani, che però dovrebbe essere disponibile. Infine, il tecnico ha chiuso con un ricordo personale evocando la finale di Champions League tra Milan e Liverpool del 2005: “Crediamoci: lo dice uno che in una finale di Coppa Campioni ha preso 3 gol in 11’”.

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