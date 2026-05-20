Palermo-Catanzaro, Zauli crede nella rimonta: «Serve la partita perfetta, ma è ancora tutto aperto»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Zauli

Il Palermo si gioca una stagione intera nella semifinale di ritorno playoff contro il Catanzaro. Dopo il pesante 3-0 subito all’andata, i rosanero sono chiamati a un’impresa per conquistare la finale contro il Monza e tenere vivo il sogno Serie A. A parlare del delicato momento dei siciliani è stato Lamberto Zauli, intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

Nel corso dell’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Zauli ha sottolineato quanto l’aspetto mentale sarà determinante nella preparazione della sfida del Barbera. «Ogni partita va preparata con la massima concentrazione, se pensi al risultato dell’andata puoi essere condizionato in negativo».


L’ex calciatore rosanero, nell’intervista firmata da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, ha spiegato quali saranno le chiavi tattiche ed emotive della gara: «Quando parti con un 3-0 sulle spalle la partita non ti permette di fare alcun errore. Occorre la partita perfetta, se si incanala subito nel giusto modo i rosanero possono giocarsela. Non penso che a Catanzaro pensino che sia già fatta».

Per Zauli, come evidenziato ancora da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il Catanzaro resta una delle realtà più solide e sorprendenti della stagione cadetta. «Il Catanzaro ha calciatori molto forti, fa i playoff da anni e non è una sorpresa. La squadra è cresciuta nel tempo, davanti ha giocatori fortissimi, uno su tutti Iemmello. Si gioca ogni partita le sue chance. Però è ancora tutto aperto».

Nel corso dell’intervista concessa a TuttoMercatoWeb.com ad Alessio Alaimo, Zauli ha affrontato anche il tema delle aspettative legate alla stagione del Palermo, ammettendo come un’eventuale eliminazione peserebbe inevitabilmente sul giudizio finale. «La delusione quando non arrivi all’obiettivo c’è sempre. Penso che l’obiettivo del Palermo a inizio stagione fosse quello di centrare la promozione. Ma eventualmente bisogna ripartire e voltare pagina, lo impone lo sport. C’è però una partita da giocare e il Barbera si farà sentire».

Spazio infine anche ai playout di Serie B e ai playoff di Serie C. Zauli ha commentato così la sfida salvezza tra Bari e Südtirol: «Un’altra partita da dentro o fuori. Il risultato è meno complicato, si parte da uno zero a zero. Quando le partite sono equilibrate, dove nessuno ha più niente da perdere, le partite sono imprevedibili. Il Bari credo sia contento di essere arrivato ai playout. Sarà una partita spezzettata, equilibrata, si giocherà tutto nell’ultima mezz’ora».

Sui playoff di Serie C, invece, l’ex tecnico ha concluso: «Li ho fatti da protagonista e so che sono imprevedibili. Ci sono squadre e piazze importanti. Inevitabilmente ci saranno delle deluse che dovranno avere la forza di ricominciare».

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