Frosinone, Alvini: «Abbiamo vinto la Serie B meritatamente»

Dopo la grande stagione del suo Frosinone, culminata con la promozione in Serie A, ha parlato ai microfoni della trasmissione “Bordocampo” di TeleUniverso il tecnico dei ciociari, Massimiliano Alvini.

«Il Frosinone ha vinto la Serie B meritatamente – ha dichiarato Alvini – lo ha fatto insieme a tutta la città e i tifosi giocando un buon calcio. Si è creato un qualcosa di fantastico in tutte le situazioni societarie, di squadra, di staff. Questo è stato il segreto di quest’annata»





Nonostante la grande stagione disputata, il futuro di Alvini è ancora incerto: «Mi sento orgoglioso e sereno. E, devo dire la verità, mi sento anche un po’ più ciociaro. Io mi impegno a difendere questa identità che forte che ho e mi impegnerò a farlo, perché il Frosinone merita tutto questo. Penso di essere stato chiaro»

E sul gioco espresso dalla sua squadra: «Abbiamo avuto sempre una forte identità, abbiamo giocato un calcio dinamico, aggressivo e verticale. Il merito va dato ai calciatori. A me è piaciuto come giocava al Frosinone. Abbiamo capito che potevamo dominare le partite rischiando qualcosa e lo abbiamo fatto»

Infine, sulla prossima stagione in Serie A: «Vedremo che squadra avremo e poi adotteremo il gioco in base alle caratteristiche dei giocatori. A me piace fare la partita in possesso palla e riconquistarla quando è in possesso degli avversari. Una cosa è chiara: vogliamo provare a salvarci»