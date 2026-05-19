Palermo-Catanzaro, il Gos ufficializza la decisione: trasferta vietata ai tifosi giallorossi
Nessuna sorpresa in vista della semifinale di ritorno playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro, in programma domani sera alle ore 20 allo stadio “Renzo Barbera”. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Catanzaro.
La decisione riguarda non soltanto il settore ospiti, ma tutti i settori dell’impianto rosanero. Di conseguenza, i tifosi giallorossi non potranno assistere dal vivo alla sfida che vale l’accesso alla finale playoff.
Il provvedimento ricalca quanto già accaduto nella gara d’andata disputata al “Ceravolo”, quando ai sostenitori del Palermo era stata vietata la trasferta in Calabria. Anche in quel caso il settore ospiti era rimasto chiuso.
Secondo quanto stabilito dal Gos (Gruppo Operativo Sicurezza), il settore destinato ai tifosi ospiti resterà quindi inutilizzabile anche per la sfida del “Barbera”, che si giocherà davanti a oltre trentamila sostenitori rosanero pronti a spingere la squadra di Filippo Inzaghi verso una rimonta difficilissima dopo il 3-0 subito all’andata contro il Catanzaro.