Fabrizio Romano: «Maresca al Manchester City, accordo totale: sarà il dopo Guardiola»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
maresca guardiola

Enzo Maresca è pronto a diventare il nuovo allenatore del Manchester City. La clamorosa indiscrezione arriva dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che attraverso i propri canali social ha annunciato il raggiungimento di un accordo verbale totale tra il tecnico italiano e il club inglese.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Manchester City avrebbe individuato in Maresca il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Pep Guardiola e aprire un nuovo ciclo tecnico.


L’intesa sarebbe già stata definita e l’allenatore italiano firmerà un contratto iniziale di tre anni con il club campione d’Inghilterra.

Nel suo aggiornamento, Fabrizio Romano sottolinea come Maresca sia stato considerato fin dall’inizio il candidato perfetto per proseguire il lavoro costruito negli anni da Guardiola, anche grazie alla profonda conoscenza dell’ambiente City maturata nelle precedenti esperienze nello staff tecnico del club inglese.

«New era, soon», scrive Fabrizio Romano, lasciando intendere come l’annuncio ufficiale possa arrivare a breve.

Per Maresca si tratterebbe del salto definitivo nell’élite del calcio europeo dopo le esperienze da allenatore maturate tra Championship e Premier League. La sua filosofia di gioco, fortemente influenzata dal modello Guardiola, avrebbe convinto la dirigenza del Manchester City a puntare su di lui per il futuro.

La notizia ha già acceso il dibattito nel panorama calcistico internazionale, considerando l’importanza della successione di Guardiola e il peso dell’eredità lasciata dal tecnico spagnolo all’Etihad Stadium.

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