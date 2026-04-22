Mondiali 2026, il ministro dello sport iraniano: «Potrebbe arrivare la decisione di non andare»

Dopo le rassicurazioni del presidente FIFA, Gianni Infantino, che alcuni giorni fa aveva assicurato la presenza dell’Iran ai Mondiali 2026, si è espresso in merito alla questione ministro per lo sport del governo iraniano, Ahmad Donyamali.

Secondo quanto riportato dalla “BBC”, il ministro ha ribadito come una decisione ufficiale sulla partecipazione degli asiatici non sia ancora stata presa e che solo il governo o il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale può ratificarla.





«Potrebbe arrivare la decisione di non andare – ha spiegato Donyamali -. È previsto un ritiro per la nazionale nella terza settimana di maggio in un paese vicino, della durata di circa una settimana. Se le condizioni di sicurezza per i giocatori saranno garantite e il Paese ospitante smetterà di comportarsi in modo scorretto e avventuriero, verrà presa una decisione appropriata»