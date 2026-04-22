Il Palermo omaggia sui social il ritorno di Miccoli al Barbera (Video)
Un fine settimana speciale per Palermo, che ha riaccolto Fabrizio Miccoli, il suo storico capitano con sulle spalle la maglia numero 10. Caloroso il saluto del Barbera all’ex rosanero, che è apparso visibilmente emozionato.
L’evento è stato omaggiato anche dal club rosanero, attraverso un video social che ritrae Miccoli salutare il pubblico prima del match contro il Cesena. Insieme a lui anche Javier Pastore: una coppia che, fianco al fianco, ha scritto la storia del Palermo.
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