Il Palermo omaggia sui social il ritorno di Miccoli al Barbera (Video)

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
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Un fine settimana speciale per Palermo, che ha riaccolto Fabrizio Miccoli, il suo storico capitano con sulle spalle la maglia numero 10. Caloroso il saluto del Barbera all’ex rosanero, che è apparso visibilmente emozionato.

L’evento è stato omaggiato anche dal club rosanero, attraverso un video social che ritrae Miccoli salutare il pubblico prima del match contro il Cesena. Insieme a lui anche Javier Pastore: una coppia che, fianco al fianco, ha scritto la storia del Palermo.


 

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