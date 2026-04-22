Pedullà attacca la multiproprietà del Bari: «Con questi condizionamenti finisce tutto»

Difficile stagione in casa Bari, con la squadra che si ritrova in piena lotta salvezza occupando il diciassettesimo posto in classifica. Il noto giornalista sportivo, Alfredo Pedullà, ha parlato della situazione societaria dei biancorossi, da anni condizionato dalla multiproprietà della famiglia De Laurentiis.

«Il gol di Pavoletti ha creato tutti i problemi – ha spiegato Pedullà -. È stato confermato l’allenatore, che solitamente non si conferma mai dopo aver perso i playoff, poi è stato esonerato e da lì la squadra è andata in caduta libera»





Il noto giornalista ha inoltre aggiunto: «Possono sono esserci eccezioni, come quella della scorsa stagione, ma poi ricadi, proprio come quest’anno»

Infine, non ha dubbi: «Bari è una città che vive il calcio, ma deve viverlo senza condizionamenti, senza prevenzioni e senza nemici. Quando c’è una di queste componenti, finisce tutto».