Monza, idea De Vrij in caso di promozione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
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Stefan de Vrij/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

Entra nel vivo la lotta per la promozione diretta in Serie A, con il Monza che si gioca tutto in questi ultimi tre impegni di campionato. L’eventuale salto di categoria concederebbe alla dirigenza capitanata dal direttore sportivo Burdisso più spazio di manovra, che avrebbe già pronto un importante colpo.

Infatti, secondo quanto riportato da Radiomercato, i brianzoli sembrerebbero interessati a Stefan De Vrji, attualmente in scadenza con l’Inter, che non sembrerebbe intenzionata a rinnovarlo. I biancorossi potrebbe tentare l’affondo decisivo già nei mesi di giungo e luglio, ma solo in caso di approdo in Serie A.


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