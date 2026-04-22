Marino avverte il Palermo: «Frosinone e Monza non mollano mai. I playoff un terno al lotto»

Intervistato da Alessio Alaimo ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta per la promozione in Serie A l’ex allenatore del Palermo, Pasquale Marino, che avvisa i rosanero.

«Il Frosinone non molla mai, come il Monza – ha spiegato il tecnico -. Il Palermo è attardato di qualche punto, oggi i ciociari stanno esprimendo il miglior calcio»





Sulle due squadre attualmente al secondo posto, Marino ha aggiunto: «Il Monza ha in organico tanti calciatori che hanno fatto la Serie A. Il Frosinone gioca bene, ha un’organizzazione di gioco importante»

Infine, uno sguardo anche ai playoff, che decreteranno chi sarà la terza squadra promossa in Serie A: «I playoff saranno un’altra cosa, bisognerà vedere chi ci arriverà meglio. È un terno al lotto»