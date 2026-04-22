Milano, inchiesta escort: spuntano tutti i nomi nelle intercettazioni. Da Stankovic a Maldini

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Succede il finimondo

Caos Daniel Maldini - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Si allarga sempre di più il quadro dell’inchiesta della Procura di Milano sul giro di escort e serate esclusive nella movida, con riferimenti – tutti da contestualizzare – a numerosi calciatori di Serie A.

Come riportato da Il Giornale, i nomi non compaiono ufficialmente negli atti perché coperti da omissis e nessuno dei giocatori risulta indagato. Tuttavia, dalle intercettazioni e dalle parole chiave analizzate dagli investigatori emergono diversi riferimenti al mondo del calcio.


Da Stankovic a Maldini: tutti i riferimenti

Secondo quanto ricostruito da Il Giornale, tra i nomi citati nelle carte figurano anche Dejan Stankovic e il figlio Daniel Maldini, oltre a Marcus Pedersen e Cristian Volpato. Compare inoltre Cheikh Niasse, centrocampista del Verona.

Dalle analisi delle parole chiave emergono poi numerosi riferimenti legati a club di vertice. Per l’area Inter vengono citati Bastoni, Bellanova, Bisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar e Carlos Augusto.

Sul fronte Milan compaiono De Winter, Leao, Giroud e Menez.

Altri nomi emersi nelle intercettazioni includono Calafiori (accostato anche ad Arsenal e Nazionale), Hysaj, Vlahovic, Arthur Melo e Alvaro (Morata), oltre a Scamacca e Ruggeri per l’orbita Atalanta e Lazio. Presente anche Nuno Tavares.

Un quadro da interpretare

Come precisa Il Giornale, si tratta di riferimenti investigativi utilizzati per ricostruire la rete di contatti e non di accuse dirette. In molti casi, infatti, gli stessi inquirenti sottolineano come non vi siano riscontri su eventuali coinvolgimenti diretti.

L’elenco serve soprattutto a comprendere quanto fosse estesa la rete del cosiddetto “Made Luxury Concierge”, braccio operativo dell’organizzazione, e quanto fosse radicato il sistema tra ambienti sportivi e della movida milanese.

Un’inchiesta che fa discutere

Il quadro emerso continua a generare forte attenzione mediatica, soprattutto per la presenza di nomi noti del calcio italiano e internazionale. Tuttavia, va ribadito che nessuno dei calciatori citati risulta indagato.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto di una vicenda che resta complessa e in evoluzione.

Altre notizie

palermo sassuolo 5-3 (80) matracia grosso

Tuttosport: “Grosso, boom Sassuolo e futuro in bilico: Fiorentina in pole, ma occhio a Bologna e Lazio”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
abodi

Gazzetta dello Sport: “Abodi accelera: «Entro l’estate una legge per cambiare il calcio»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Screenshot 2026-04-22 081956

Gazzetta dello Sport: “Leotta: «Mondiale storico, ma l’Italia mancherà. Sogno il Catania in B»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Screenshot 2026-04-22 072017

Repubblica: “Tremila euro per una notte così si divertivano i calciatori E l’escort disse: sono incinta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
inter

Coppa Italia: l’Inter la ribalta e vola in finale, Como sconfitto 3-2

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
inter

Coppa Italia: Como avanti 0-1 all’intervallo sull’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Sassuolo

Milano, escort e calciatori: «Feste anche durante il lockdown». Oltre 70 giocatori coinvolti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
images

Verona, futuro Sogliano in bilico: l’ex Palermo verso la conferma. Decisione nei prossimi giorni

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Maresca_Guardiola

Napoli, idea Maresca per il post-Conte: l’ex Palermo tra le opzioni. Sullo sfondo anche il Manchester City

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
poliziaBzalparco (1)

Inchiesta Milano, escort e calciatori: una ragazza resta incinta dopo una serata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
GOAL - Blank WEB - Facebook - 2025-11-01T162213.318.jpg

Furto in casa Zaniolo, il giocatore: “Se volevate qualche borsa, potevate chiederla e ve l’avrei regalata”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
polizia_notte_navigli_lapresse

Gazzetta dello Sport: “Milano, inchiesta escort e movida: coinvolti anche calciatori di Serie A. Veniva usato un gas esilarante”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Succede il finimondo

Milano, inchiesta escort: spuntano tutti i nomi nelle intercettazioni. Da Stankovic a Maldini

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Screenshot 2026-04-22 092113

Reggiana, Rossi carica squadra e tifosi: «Col Palermo serve coraggio, non è finita»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo sassuolo 5-3 (80) matracia grosso

Tuttosport: “Grosso, boom Sassuolo e futuro in bilico: Fiorentina in pole, ma occhio a Bologna e Lazio”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Avellino 2-0 (107)

Tuttosport: “Avellino, la cura Ballardini funziona: ora si sogna la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Gazzetta dello Sport: “Italia, metodo Baldini: niente telefoni e ritiro “duro” per rifondare gli azzurri”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026