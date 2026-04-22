Milano, inchiesta escort: spuntano tutti i nomi nelle intercettazioni. Da Stankovic a Maldini

Si allarga sempre di più il quadro dell’inchiesta della Procura di Milano sul giro di escort e serate esclusive nella movida, con riferimenti – tutti da contestualizzare – a numerosi calciatori di Serie A.

Come riportato da Il Giornale, i nomi non compaiono ufficialmente negli atti perché coperti da omissis e nessuno dei giocatori risulta indagato. Tuttavia, dalle intercettazioni e dalle parole chiave analizzate dagli investigatori emergono diversi riferimenti al mondo del calcio.





Da Stankovic a Maldini: tutti i riferimenti

Secondo quanto ricostruito da Il Giornale, tra i nomi citati nelle carte figurano anche Dejan Stankovic e il figlio Daniel Maldini, oltre a Marcus Pedersen e Cristian Volpato. Compare inoltre Cheikh Niasse, centrocampista del Verona.

Dalle analisi delle parole chiave emergono poi numerosi riferimenti legati a club di vertice. Per l’area Inter vengono citati Bastoni, Bellanova, Bisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar e Carlos Augusto.

Sul fronte Milan compaiono De Winter, Leao, Giroud e Menez.

Altri nomi emersi nelle intercettazioni includono Calafiori (accostato anche ad Arsenal e Nazionale), Hysaj, Vlahovic, Arthur Melo e Alvaro (Morata), oltre a Scamacca e Ruggeri per l’orbita Atalanta e Lazio. Presente anche Nuno Tavares.

Un quadro da interpretare

Come precisa Il Giornale, si tratta di riferimenti investigativi utilizzati per ricostruire la rete di contatti e non di accuse dirette. In molti casi, infatti, gli stessi inquirenti sottolineano come non vi siano riscontri su eventuali coinvolgimenti diretti.

L’elenco serve soprattutto a comprendere quanto fosse estesa la rete del cosiddetto “Made Luxury Concierge”, braccio operativo dell’organizzazione, e quanto fosse radicato il sistema tra ambienti sportivi e della movida milanese.

Un’inchiesta che fa discutere

Il quadro emerso continua a generare forte attenzione mediatica, soprattutto per la presenza di nomi noti del calcio italiano e internazionale. Tuttavia, va ribadito che nessuno dei calciatori citati risulta indagato.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto di una vicenda che resta complessa e in evoluzione.