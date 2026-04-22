Reggiana, Rossi carica squadra e tifosi: «Col Palermo serve coraggio, non è finita»

REGGIO EMILIA – Alla vigilia della sfida contro il Palermo, la Reggiana si aggrappa all’esperienza e al cuore dei suoi uomini simbolo. Come riportato da Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, a suonare la carica è Fausto Rossi, che torna idealmente a vestire i panni del capitano per guidare i granata in un momento delicatissimo della stagione.

«SERVE CORAGGIO» – Il messaggio è chiaro: «Il mio consiglio alla squadra è di avere coraggio e di scendere in campo sapendo di dover dare il massimo. Ai tifosi dico di stare vicini ai ragazzi perché adesso hanno bisogno di sentire l’incoraggiamento della gente di Reggio». Parole riportate da Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, che sottolineano il clima di tensione ma anche di speranza che si respira in città.





«NON È FINITA» – Rossi non si arrende: «Non è finita finché non è finita. Dobbiamo rimanere aggrappati alla speranza di fare i punti necessari per arrivare ai play-out». L’ex granata, nell’intervista di Wainer Magnani per la Gazzetta di Reggio, evidenzia le difficoltà del calendario ma invita tutti a dare qualcosa in più «per rispetto nei confronti di noi stessi e dei tifosi».

«COL PALERMO SERVE DI PIÙ» – Analizzando l’avversario, Rossi è lucido: «La differenza di valori col Palermo è evidente, ma in una partita può succedere di tutto». E ancora: «A Padova ho visto una buona Reggiana, ma col Palermo occorre alzare ancora di più il rendimento, mostrare spirito di sacrificio e grande unione».

«TIFOSI DECISIVI» – Fondamentale sarà il sostegno del pubblico: «Sono stati commessi tanti errori, ma adesso anche i tifosi devono trascinare la squadra». Un appello diretto, riportato ancora da Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, per compattare l’ambiente in vista di una sfida che può valere una stagione.

«LA SALVEZZA È POSSIBILE» – Nonostante tutto, Rossi continua a crederci: «Per assurdo puoi essere ancora padrone del tuo destino. Con tre partite a disposizione puoi fare di tutto, perché sei a un punto dai play-out».