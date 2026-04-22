Reggiana, Rossi carica squadra e tifosi: «Col Palermo serve coraggio, non è finita»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Screenshot 2026-04-22 092113

REGGIO EMILIA – Alla vigilia della sfida contro il Palermo, la Reggiana si aggrappa all’esperienza e al cuore dei suoi uomini simbolo. Come riportato da Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, a suonare la carica è Fausto Rossi, che torna idealmente a vestire i panni del capitano per guidare i granata in un momento delicatissimo della stagione.

«SERVE CORAGGIO» – Il messaggio è chiaro: «Il mio consiglio alla squadra è di avere coraggio e di scendere in campo sapendo di dover dare il massimo. Ai tifosi dico di stare vicini ai ragazzi perché adesso hanno bisogno di sentire l’incoraggiamento della gente di Reggio». Parole riportate da Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, che sottolineano il clima di tensione ma anche di speranza che si respira in città.


«NON È FINITA» – Rossi non si arrende: «Non è finita finché non è finita. Dobbiamo rimanere aggrappati alla speranza di fare i punti necessari per arrivare ai play-out». L’ex granata, nell’intervista di Wainer Magnani per la Gazzetta di Reggio, evidenzia le difficoltà del calendario ma invita tutti a dare qualcosa in più «per rispetto nei confronti di noi stessi e dei tifosi».

«COL PALERMO SERVE DI PIÙ» – Analizzando l’avversario, Rossi è lucido: «La differenza di valori col Palermo è evidente, ma in una partita può succedere di tutto». E ancora: «A Padova ho visto una buona Reggiana, ma col Palermo occorre alzare ancora di più il rendimento, mostrare spirito di sacrificio e grande unione».

«TIFOSI DECISIVI» – Fondamentale sarà il sostegno del pubblico: «Sono stati commessi tanti errori, ma adesso anche i tifosi devono trascinare la squadra». Un appello diretto, riportato ancora da Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, per compattare l’ambiente in vista di una sfida che può valere una stagione.

«LA SALVEZZA È POSSIBILE» – Nonostante tutto, Rossi continua a crederci: «Per assurdo puoi essere ancora padrone del tuo destino. Con tre partite a disposizione puoi fare di tutto, perché sei a un punto dai play-out».

 

Altre notizie

Palermo Avellino 2-0 (107)

Tuttosport: “Avellino, la cura Ballardini funziona: ora si sogna la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
semplici sampdoria

Serie B, Semplici: «Salvezza a 42 punti. Pressione decisiva nel finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Bari 1-0 (35) longo

Gazzetta dello Sport: “Serie B, lotta salvezza da brividi: «È un inferno, decide tutto l’ultima giornata»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (7) KLINSMANN PIEROZZI SHPENDI

Il Resto del Carlino: “Klinsmann operato in Germania: intervento alla vertebra cervicale, stop di sei mesi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Screenshot 2026-04-22 075714

Reggiana verso il Palermo, Amadei: «Siamo malmessi, ma la speranza è l’ultima a morire»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
image

Il Resto del Carlino: “Reggiana-Palermo, assalto rosanero: già mille biglietti nel settore ospiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (101) rui modesto

Repubblica: “I cross di Rui Modesto arma in più dei rosa nella corsa alla serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (55) Rui modesto

Giornale di Sicilia: “Un poker di ali d’assalto. È un Palermo a tutto gas”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Mantova magnani mancuso Ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Per Magnani arriva una sfida da ex ma dal sapore speciale”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (75) Palumbo

Palermo, Palumbo: «Pensiamo solo a vincerle tutte, poi vedremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
579fc151f3bb669655884678a4ecc4ece9e09c3b-spot-puma-palermo-dua-lipa-jpeg-64615-1705569029

Giornale di Sicilia: “Dua Lipa sceglie Palermo: nozze da sogno con Callum Turner”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (63) Varnier Carissoni

Corriere dello Sport: “Juve Stabia nel caos: cambio proprietà shock, Polcino si dimette”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-22 092113

Reggiana, Rossi carica squadra e tifosi: «Col Palermo serve coraggio, non è finita»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo sassuolo 5-3 (80) matracia grosso

Tuttosport: “Grosso, boom Sassuolo e futuro in bilico: Fiorentina in pole, ma occhio a Bologna e Lazio”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Avellino 2-0 (107)

Tuttosport: “Avellino, la cura Ballardini funziona: ora si sogna la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Gazzetta dello Sport: “Italia, metodo Baldini: niente telefoni e ritiro “duro” per rifondare gli azzurri”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
abodi

Gazzetta dello Sport: “Abodi accelera: «Entro l’estate una legge per cambiare il calcio»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026