Gazzetta dello Sport: “El Shaarawy tra Venezia e Palermo. I lagunari seguono anche Satriano”

Il mercato degli attaccanti entra nel vivo e coinvolge anche il Palermo. Come riportato da Simone Battaggia sulla Gazzetta dello Sport, il Venezia è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo in vista del ritorno in Serie A e tra i nomi monitorati figura anche Stephan El Shaarawy, giocatore accostato nelle ultime settimane pure ai rosanero.

Secondo Simone Battaggia sulla Gazzetta dello Sport, il club veneto intende aggiungere qualità ed esperienza all’attacco nonostante i 27 gol complessivi realizzati nella scorsa stagione da Adorante e Yeboah. Per questo motivo il direttore sportivo Filippo Antonelli sta valutando diversi profili di spessore.





Tra questi resta vivo l’interesse per Niclas Füllkrug, anche se nelle ultime settimane sarebbe cresciuta la possibilità di un ritorno dell’attaccante tedesco al Werder Brema.

El Shaarawy piace anche al Palermo

Come evidenzia Simone Battaggia sulla Gazzetta dello Sport, la concorrenza per El Shaarawy è destinata ad aumentare. Sul giocatore non ci sarebbero infatti soltanto Venezia e Genoa, ma anche il Palermo, alla ricerca di elementi di esperienza e qualità per il nuovo progetto tecnico guidato da Filippo Inzaghi.

Venezia su Satriano

Parallelamente, il Venezia avrebbe avviato i primi contatti per Martin Satriano, attaccante uruguaiano classe 2001 attualmente di proprietà del Lione.

Nell’ultima stagione Satriano ha vestito la maglia del Getafe, collezionando 18 presenze e 6 reti nella Liga. L’attaccante conosce già il calcio italiano grazie alle esperienze maturate con Inter ed Empoli e rappresenta uno dei profili seguiti dal club lagunare per rinforzare il reparto offensivo.

I rapporti tra Venezia e Lione potrebbero favorire l’operazione, considerati anche gli affari conclusi tra i due club negli ultimi anni.