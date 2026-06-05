Gazzetta dello Sport: “Palermo, nuovo assalto alla A. Inzaghi cambia e punta Liberali”

Il Palermo lavora già alla prossima stagione e una delle principali novità potrebbe riguardare l’assetto tattico. Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi starebbe valutando il passaggio dal 3-4-2-1 utilizzato nell’ultima annata a un più offensivo 4-2-3-1, modulo che consentirebbe di sfruttare al meglio le caratteristiche di diversi elementi della rosa.

Secondo quanto riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la difesa a quattro potrebbe essere composta da Pierozzi e Augello sugli esterni, con Bani e Ceccaroni al centro, senza escludere le alternative rappresentate da Magnani e Peda. In mediana spazio alla coppia Segre-Ranocchia, mentre sulla trequarti aumenterebbe il peso di giocatori tecnici e offensivi alle spalle di Pohjanpalo.





Joronen verso la permanenza

Tra i pali dovrebbe restare Jesse Joronen. Come riferisce Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il portiere finlandese sarebbe l’unico tra i giocatori in scadenza a cui il Palermo intende proporre il rinnovo contrattuale. Situazioni diverse, invece, per Gomis e Bereszynski.

Per quanto riguarda i giocatori arrivati in prestito, soltanto Giovane potrebbe avere qualche possibilità di tornare in rosanero, mentre appare più difficile una permanenza per Rui Modesto e Veroli.

Mercato: possibili uscite e rosa più giovane

La società valuta anche alcune cessioni per ringiovanire l’organico e aumentare la competitività interna. Tra i nomi che potrebbero lasciare Palermo figurano Gyasi e Vasic, mentre resta da capire il futuro di Corona, attaccante molto apprezzato sul mercato ma chiuso dalla presenza di Pohjanpalo.

L’obiettivo della dirigenza è inserire giovani di qualità in grado di garantire maggiore brillantezza e nuove soluzioni tecniche.

Servono alternative offensive

Uno dei dati che più ha fatto riflettere il club riguarda la distribuzione dei gol. Pohjanpalo ha trascinato l’attacco con 24 reti in campionato e una nei playoff, ma il Palermo vuole aumentare il contributo realizzativo degli altri reparti.

Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Palumbo e Johnsen rappresentano certezze da cui ripartire, mentre il futuro di Le Douaron resta da valutare. Proprio per questo motivo il mercato dovrà portare almeno due elementi offensivi capaci di garantire qualità, imprevedibilità e un buon numero di reti.

Tra i profili che piacciono a Inzaghi viene citato anche Liberali del Catanzaro, giocatore apprezzato dal tecnico rosanero. Un’operazione che si preannuncia tutt’altro che semplice, ma che conferma la volontà del Palermo di alzare ulteriormente il livello della rosa.

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