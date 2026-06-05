Gazzetta dello Sport: “Palermo, tentativo per Dybala. La Joya ringrazia e resta alla Roma”

Un sogno di mercato destinato a rimanere tale, ma che testimonia tutta l’ambizione del Palermo. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti ha provato a portare in rosanero Paulo Dybala, uno dei giocatori più amati dalla tifoseria palermitana.

Secondo quanto riferito da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Osti avrebbe contattato l’ex dirigente della Roma Ricky Massara per essere messo in comunicazione con l’attaccante argentino. Un tentativo nato senza particolari illusioni, ma che conferma la volontà del club di alzare ulteriormente il livello del progetto tecnico.





Dybala, che proprio a Palermo ha costruito le basi della sua carriera italiana prima del trasferimento alla Juventus, avrebbe apprezzato il gesto e ribadito il forte legame che continua a mantenere con la città e con i tifosi rosanero. Tuttavia, come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la risposta è stata negativa: la Joya ha preferito proseguire la propria avventura nella Capitale, dove si trova bene e dove dovrebbe continuare il suo percorso con la Roma.

Un segnale delle ambizioni rosanero

L’operazione sarebbe stata il colpo del secolo per la Serie B, ma il Palermo esce comunque rafforzato sotto il profilo dell’immagine. Il tentativo conferma infatti la determinazione del City Football Group e della dirigenza nel voler riportare il club in Serie A dopo quattro tentativi falliti.

Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il City Football Group non ha alcuna intenzione di ridimensionare il progetto. Al contrario, è pronto a sostenere nuovi investimenti per consentire al Palermo di compiere quel salto di qualità che negli ultimi anni è sempre sfuggito.

Fiducia totale in Inzaghi

La strategia passa anche dalla piena fiducia accordata a Filippo Inzaghi. Arrivato dopo la promozione ottenuta con il Pisa, il tecnico ha cercato di riproporre un calcio basato su solidità difensiva, organizzazione e ripartenze rapide.

Tuttavia, osserva Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, nel campionato appena concluso hanno prevalso squadre più propositive come Venezia e Frosinone. Anche il Monza, per caratteristiche, ha mostrato un calcio simile a quello di Inzaghi, ma con una rosa dotata di maggiori soluzioni offensive.

Mercato per aumentare il potenziale offensivo

Ed è proprio in avanti che il Palermo sta concentrando gran parte delle proprie attenzioni. L’obiettivo è fornire a Inzaghi giocatori capaci di aumentare il peso offensivo della squadra e garantire quel numero di reti che potrebbe fare la differenza nella corsa alla promozione diretta.

Il sogno Dybala è sfumato, ma il messaggio è chiaro: il Palermo vuole continuare a pensare in grande.