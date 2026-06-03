Abodi sugli Europei 2032: «Rispetteremo gli impegni, il lavoro sugli stadi prosegue»

Arrivano parole di fiducia dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi sul percorso che porterà l’Italia verso gli Europei del 2032. A margine della presentazione del Grand Prix di taekwondo, il ministro ha fatto il punto sul lavoro in corso per l’adeguamento e la selezione degli impianti che ospiteranno la manifestazione continentale.

Come riportato dall’ANSA, Abodi ha ribadito la piena fiducia nel percorso intrapreso dalle istituzioni e dal commissario incaricato di seguire il dossier infrastrutturale.





«Abbiamo quella serenità d’animo di chi sta lavorando conoscendo bene i tempi. Rispetteremo gli impegni presi e faremo ancora dell’Italia il centro del mondo», ha dichiarato il ministro.

Le parole di Abodi arrivano in una fase particolarmente importante per il progetto Euro 2032, che vedrà l’Italia condividere l’organizzazione della competizione con la Turchia. Il tema degli stadi resta uno degli aspetti centrali del percorso organizzativo e negli ultimi mesi è stato al centro del dibattito politico e sportivo.

Il ministro ha inoltre confermato che le attività procedono secondo il cronoprogramma stabilito. «Noi andiamo avanti e va avanti il lavoro del commissario», ha aggiunto Abodi, come riferisce l’ANSA.

Le dichiarazioni rappresentano un messaggio rassicurante sullo stato di avanzamento del progetto, con l’obiettivo di rispettare tutte le scadenze previste dall’UEFA e garantire impianti all’altezza di una delle manifestazioni sportive più importanti del panorama internazionale.