Palermo, inaugurato il nuovo campo della Magione: Comune e Palermo FC insieme per sport, inclusione e cittadinanza attiva

PALERMO – Un nuovo spazio dedicato allo sport, all’inclusione e alla crescita dei più giovani torna a vivere nel cuore della Kalsa. È stato inaugurato oggi il campetto di calcio di Piazza Magione, riqualificato dal Palermo FC in collaborazione con il Comune di Palermo nell’ambito del progetto sociale rosanero “Palermo in the Community”, iniziativa dedicata al recupero di spazi sportivi e alla promozione di percorsi educativi e di aggregazione per i ragazzi.

L’intervento ha consentito il completo rifacimento dell’impianto attraverso la posa di un nuovo manto di gioco, il rinnovo delle recinzioni e l’installazione di un moderno impianto di illuminazione, restituendo al quartiere una struttura moderna e funzionale.





L’iniziativa non si limita però alla sola riqualificazione dell’area sportiva. Contestualmente è stato infatti sottoscritto un Patto di Collaborazione tra il Comune di Palermo e una vasta rete di associazioni, scuole, parrocchie e realtà civiche del quartiere Kalsa-Magione che si occuperanno della gestione condivisa dello spazio.

Il Patto, della durata di quattro anni, garantirà un utilizzo gratuito, aperto e accessibile del campetto, senza forme di utilizzo esclusivo. La gestione sarà affidata alla Comunità Educante Kalsa-Magione, alla Rete Kalsa Magione, all’Istituto IPSSEOA Pietro Piazza e a numerose associazioni e realtà territoriali impegnate quotidianamente nel quartiere.

Tra gli obiettivi del progetto figurano la promozione della cittadinanza attiva, il rispetto dei beni comuni, l’organizzazione di attività sportive e tornei, la realizzazione di percorsi educativi e di integrazione attraverso lo sport e il rafforzamento del rapporto tra scuola, famiglie e territorio.

Un ruolo fondamentale sarà svolto dai venti Local Heroes, giovani tra i 18 e i 30 anni selezionati e formati dal Palermo FC attraverso il programma internazionale Healthy Goals/City in the Community, che coordineranno le attività sportive rivolte a bambini e ragazzi.

A margine dell’inaugurazione è intervenuto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

«La riqualificazione del campetto e il Patto di collaborazione rappresentano il modello di città che vogliamo: beni comuni curati insieme da istituzioni, cittadini e realtà del territorio. Piazza Magione torna a essere uno spazio vivo per bambini e famiglie, dove lo sport diventa strumento di coesione sociale, educazione e rigenerazione urbana».

Soddisfatto anche l’assessore allo Sport Alessandro Anello.

«Vengono restituiti alla città una preziosa infrastruttura sportiva e uno spazio educativo. La collaborazione con il Palermo FC e il coinvolgimento dei Local Heroes dimostrano come lo sport possa generare opportunità, responsabilità e crescita per le nuove generazioni. Un modello che puntiamo a replicare in altri quartieri».

Sul significato dell’iniziativa si è soffermato anche l’assessore alla Rigenerazione Urbana Maurizio Carta.

«Questo progetto dimostra che la rigenerazione urbana significa non solo recuperare luoghi, ma rafforzare relazioni e senso di comunità. Il campetto diventa un nuovo polo aggregativo del quartiere, frutto della collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni, parrocchie e Palermo FC».

A chiudere la giornata è stato il presidente del Palermo Dario Mirri, che ha sottolineato il valore internazionale del progetto.

«Dopo gli esempi virtuosi di New York, Bahia, Manchester e altre decine di campi nel mondo, ora anche Palermo ha il suo primo campo nell’ambito dello stesso progetto sociale: dovunque ci siano dei bambini e un pallone, come Club sportivo sentiamo la necessità di creare opportunità e ambienti di sviluppo sostenibile, inclusione, lotta alla dispersione scolastica e senso di comunità con strutture adeguate e accessibili. Ed è solo l’inizio».

Con la riapertura del campetto della Magione prende così forma un nuovo presidio di sport, legalità e inclusione sociale nel cuore del centro storico cittadino, destinato a diventare un punto di riferimento per centinaia di giovani palermitani.

@ilovepalermocalcio 🎀⚽💗🖤 Taglio del nastro alla Magione: Mirri e Lagalla inaugurano il nuovo campo tra sorrisi e applausi dei bambini Una giornata di festa alla Magione, dove il presidente del Palermo Dario Mirri e il sindaco Roberto Lagalla hanno tagliato ufficialmente il nastro del nuovo campetto restituito al quartiere grazie al progetto “Palermo in the Community”. 👦👧 Tantissimi bambini hanno accolto con entusiasmo l’apertura dell’impianto, trasformando l’inaugurazione in una vera festa di sport, colori e speranza per il futuro. 🏟️ Un nuovo spazio dedicato ai più piccoli che da oggi potranno tornare a giocare in uno dei luoghi simbolo della città. 🎥 Guarda il video del taglio del nastro. #Palermo #PalermoFC #DarioMirri #RobertoLagalla #Magione #PalermoinTheCommunity #Kalsa #Bambini #Sport #ForzaPalermo #Rosanero #Ilovepalermocalcio 🌐 www.ilovepalermocalcio.com ♬ suono originale – IlovePalermoCalcio