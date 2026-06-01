Venezia, UFFICIALE: Doumbia ceduto allo Sporting Lisbona

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (98) gyasi Doumbia

Con un comunicato tramite i propri profili, il Venezia ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Issa Doumbia allo Sporting Lisbona. La società, tuttavia, non ha specificato le cifre del trasferimento del centrocampista, che saluta il club dopo la promozione in Serie A.

Questo il comunicato del club:


“Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sporting Clube de Portugal per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Issa Doumbia. Arrivato in laguna al’inizio della stagione 24/25, Doumbia ha collezionato complessivamente 63 presenze con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist, tutti realizzati nella straordinaria stagione 2025/26. Nel corso dell’ultima annata, Issa si è affermato come uno dei grandi protagonisti del Venezia FC, contribuendo in maniera determinante alla vittoria del campionato di Serie B grazie alle sue prestazioni e alla sua crescita costante. Il club desidera ringraziare Issa per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera. Buona fortuna, Issa. ”

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